തിരുവനന്തപുരം ∙ ഫെബ്രുവരി–മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കും വൈദ്യപരിശോധനയിൽ യോഗ്യത നേടിയവർക്കുമായി ജൂലൈ 25ന് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തും. പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലെ കുളച്ചൽ സ്റ്റേഡിയമാണു പരീക്ഷാകേന്ദ്രം.



സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി, സോൾജിയർ ടെക്നിക്കൽ, സോൾജിയർ ടെക്നിക്കൽ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്/ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി/ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, സോൾജിയർ ക്ലാർക്ക്/സ്റ്റോർകീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ, സോൾജിയർ ടെക്നിക്കൽ (10 വേ ആൻഡ് 8 വേ) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണു നടത്തുന്നത്.

യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 25നു രാവിലെ 4 മണിക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും എഴുതാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും (കറുത്തമഷി ബോൾപെൻ, എഴുത്തുപലക- സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാത്തത്) സഹിതം ഹാജരാകണമെന്ന് ആർമി റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികളും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.

English Summary: Army entrance test to be held on July 25