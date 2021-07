കാസര്‍കോട്∙ നുള്ളിപ്പാടിയില്‍ ശ്വാസനാളത്തില്‍ വണ്ട് കുടുങ്ങി ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. ചെന്നിക്കര സ്വദേശി സത്യേന്ദ്രന്റെ മകന്‍ അന്‍വേദാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിലാണ് മരണകാരണം വ്യക്തമായത്.



English Summary: Child died after beetle got stuck in his trachea in Kasargod