‘അയാൾ എന്റെ വീട്ടുകാരനാണ്, ബന്ധുവാണ്..’: തല്ലിനെ ന്യായീകരിച്ച് ശിവകുമാർ

ബെംഗളൂരു∙ തോളിൽ കൈവച്ച പ്രവർത്തകനെ തല്ലിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ. തല്ലുന്നതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതോടെ ശിവകുമാറിനെ വിമർശിച്ച് ഒട്ടേറെ േപർ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി അദ്ദേഹം എത്തിയത്. തല്ലിയത് തന്റെ ബന്ധുവായ വ്യക്തിയെയാണെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

‘അയാള്‍ എന്‍റെ വീട്ടുകാരനാണ്. എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ക്കും, ഞാനും അയാളെ ചീത്തവിളിക്കും, അയാള്‍ കേള്‍ക്കും. കാരണം പ്രശ്നം ഞങ്ങള്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്കുമിടയിലാണ്.’– ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. രോഗബാധിതനായ കർഷക നേതാവും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ജി.ദേഗൗഡയെ (94) സന്ദർശിക്കാൻ ശിവകുമാർ മാണ്ഡ്യയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു വിവാദമായ സംഭവം.

അടുത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും തോളിൽ കൈ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനാണു ശിവകുമാർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ തലയിൽ അടിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തകരെ ഈ സംഭവം ഞെട്ടിച്ചു. ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാൽ, എന്റെ കൈയിലും തോളിലും കൈവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്റെ കുട്ടികളാണ്, പക്ഷേ ഈ പെരുമാറ്റം സ്വീകാര്യമല്ല. ഈ സംഭവത്തിന്റെ റെക്കോർഡിങ് കളയണം.’– ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇതു മാപ്പർഹിക്കാത്തതും റൗഡികളുടേതു പോലുമുള്ള പെരുമാറ്റം ആണെന്നും അധോലോക സ്വഭാവം മാറ്റാനാവില്ലെങ്കിൽ പൊതുജീവിതം മതിയാക്കമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

