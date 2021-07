‘ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും’: ഇന്ധനവില വർധനവിൽ ബിജെപി മന്ത്രി

ഭോപാൽ∙ ഇന്ധനവില വർധനവിനെ ന്യായീകരിച്ച്, വിചിത്ര വാദവുമായി മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി മന്ത്രി. ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനാകും എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം. വിലവർധന സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് മന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് സക്‌ലേച ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകിയത്.

‘ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതായാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക..’ ഇതായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്തെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ഒരു പഴയ പാര്‍ട്ടി, പോളിയോ വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ 40 വര്‍ഷത്തോളം എടുത്തു. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മെയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയിൽ ജനത്തിന് ഇരട്ടി അടിയാണ് 100 കടന്നും കുതിക്കുന്ന പെട്രോൾ വില. ഡീസൽ വിലയും നൂറിനോട് അടുക്കുകയാണ്. പാചകവാതക വില ആയിരം തൊടാനുള്ള കുതിപ്പിലാണ്.



English Summary : "If There's No Trouble...": Madhya Pradesh Minister Amid Fuel Price Rise