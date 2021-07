കൊടകര കുഴൽപ്പണകേസ്: കെ.സുരേന്ദ്രൻ ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് സംഘത്തിനു മുൻപാകെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഹാജരാകും. ജുലൈ 13ന് ശേഷം ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഹാജരാകാമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തൃശൂർ പൊലീസ് ക്ലബിൽ സുരേന്ദ്രൻ എത്തും. നേരത്തെ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അസൗകര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.

കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ധർമരാജനുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് സുരേന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സുരേന്ദ്രന്‍ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. കേസ് അന്വേഷണവുമായി പൂര്‍ണമായും സഹകരിക്കും. നിയമപരമായി ബിജെപിയെ ഒരുകേസിലും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല.

കെ. സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ സരിത്തിനെ കൊണ്ട് ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ജയിൽ വകുപ്പിലാണ് അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടന്നത്. സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജുഡിഷ്യൽ കമ്മിഷന്റെ മുൻപിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പേര് വരുത്താനാണ് ശ്രമം. നീചമായ കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ജയിലിൽ പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികൾ ജയിൽവകുപ്പാണ്– സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : Kodakara hawala case: K Surendran to appear before investigation officers on Wednesday