കോഴിക്കോട്∙ പയ്യാനയ്ക്കലില്‍ അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ച മന്ത്രവാദിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍ മന്ത്രവാദിയുടെ പങ്കുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീക്കം. പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരാള്‍ നിരന്തരം വീട്ടില്‍ എത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അയല്‍വാസികളും മൊഴി നല്‍കി.

അഞ്ചുവയസ്സുകാരി ആയിഷ റെനയുടെ ശരീരത്തില്‍ ബാധ ഉണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രവാദി കുട്ടിയുടെ അമ്മ സമീറയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടിയുടെ വായും മൂക്കും തുണികൊണ്ട് അമര്‍ത്തിപിടിച്ചത്. ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുട്ടി മരിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നില്ല സമീറയുടെ ലക്ഷ്യം. മന്ത്രവാദി കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിനായി പലതവണ സമീറ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തുപോയി.



പലതവണ ഇയാള്‍ പയ്യാനയ്ക്കല്‍ ചാമുണ്ഡിവളപ്പിലെ വീട്ടിലുമെത്തി. കൊലപാതകം നടന്ന അന്നും മന്ത്രവാദി വീട്ടില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ബാധ ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രവാദി ആവര്‍ത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ വീട് വിട്ടുപോയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയുടെ മുഖത്ത് തുണിയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് മൂത്ത കുട്ടി പൊലിസിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. സമീറയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണ് പൊലിസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനമെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പത്തു ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമേ പറയാനാകൂ എന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വാദം. ബുധനാഴ്ച്ച വൈകിട്ടാണ് നവാസ്– സമീറ ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ ആയിഷ റെന കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



English Summary : 5 year old girl murder in Kozhikode follow up