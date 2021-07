തൃശൂർ ∙ വിയ്യൂരില്‍ ആംബുലന്‍സ് മറിഞ്ഞ് രോഗി മരിച്ചു. 4 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. അളഗപ്പനഗര്‍ മരോട്ടിക്കല്‍ വിന്‍സന്റിന്റെ ഭാര്യ ഏലിയാമ്മയാണ് (67) മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്കായിരുന്നു അപകടം.

ആംബുലന്‍സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വിന്‍സന്റിനും മക്കളായ ജോബി, ജിഷ, ഡ്രൈവര്‍ മേജോ ജോസഫ് എന്നിവര്‍ക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. വിന്‍സന്റിന്റെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: One killed and 4 injured in ambulance accident at Viyyur