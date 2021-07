ലാളിത്യം തിളങ്ങിയ ജീവിതം; അതിൽ തെളിഞ്ഞ നിർമല ദർശനം

‘ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് വായ് സംസാരിക്കുന്നു’ എന്നു വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ വചനം ഓർമയിലെത്തും, പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ സംസാരിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ. നൈര്‍മല്യം ജന്മസഹജമായിരുന്ന ഈ ഇടയശ്രേഷ്ഠന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പുലര്‍ത്തിയ ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം സംഭാഷണത്തിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എഴുത്തിലുമൊക്കെ പ്രതിഫലിച്ചു. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ അകലമുണ്ടാവരുത് എന്നതായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശം.

ജന്മദേശമായ കുന്നംകുളത്തെ ഗ്രാമീണത തുളുമ്പുന്ന ശൈലിയിൽ, നാട്ടുമൊഴിയുടെ വഴക്കവും നാടന്‍പ്രയോഗങ്ങളും ഫലിതവുമെല്ലാം ലയിച്ചുകിടക്കുന്നതായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ സംഭാഷണം. ഉന്നതമായ വേദശാസ്ത്രദര്‍ശനങ്ങൾ പോലും ഈ നിഷ്കളങ്കശൈലിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തിരുമേനിക്കു താത്പര്യം. അപ്പോഴവ സാധാരണക്കാരിലേക്കും പുലർവെളിച്ചം പോലെ തെളിഞ്ഞിറങ്ങി.



അപ്രിയമാണെങ്കിലും സത്യംതന്നെ പറയണമെന്നു നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്ന തിരുമേനി ആരെയും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകള്‍ പറയാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ‘അസാധാരണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സത്യസന്ധമായി എഴുതിയാല്‍ ഒത്തിരിപ്പേര്‍ വേദനിക്കും. അതിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല.’– ഓര്‍മക്കുറിപ്പില്‍ തിരുമേനി എഴുതി.



ഒരു സാധാരണ കര്‍ഷക കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചുവളര്‍ന്നതുകൊണ്ടാവാം, ലാളിത്യം ജീവിതവ്രതം തന്നെയായിരുന്നു ഈ മഹായിടയന്. ‘ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിയായി ജീവിച്ചാല്‍ മതി.’ – തിരുമേനി ഒപ്പമുള്ളവരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.



ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാനവശാക്തീകരണ വിഭാഗം നടത്തിയ ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോട്ടയത്തെത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക ഇറോം ഷർമിള പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവായെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. ഡോ. തോമസ് കുരുവിള, ഇറോം ഷർമിളയുടെ ഭർത്താവ് ഡെസ്മണ്ട് കുടിഞ്ഞോ, സഭ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിജു ഉമ്മൻ, മാത്യൂസ് മാർ തേവോദോസിയോസ് എന്നിവർ സമീപം.

ആര്‍ഭാടത്തിനോ ധൂര്‍ത്തിനോ ആ ജീവിതത്തില്‍ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബതലത്തിലും സഭാതലത്തിലുമുള്ള ആര്‍ഭാടവും ധൂര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കി നിർധനരെ സഹായിക്കാന്‍ ഏവരും മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് സഭാധ്യക്ഷനായിരിക്കെ ഇടയലേഖനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ധൂര്‍ത്തും ദേവാലയങ്ങള്‍ പെരുന്നാളുകളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ഭവനരഹിതരെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും വിവാഹത്തിനും മാര്‍ഗ്ഗമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെയും കരുതണമെന്ന് മനസ്സലിവുള്ള ആ പിതാവ് കല്പിച്ചു. അതിനായി സഭാബജറ്റില്‍ നിശ്ചിത തുക വകയിരുത്തി. അപ്പോഴൊക്കെ, ഇടംകൈ ചെയ്യുന്നത് വലംകൈ അറിയരുത് എന്നതൊരു നിഷ്ഠ പോലെ പിന്തുടർന്നു. ‘പൗരോഹിത്യം അതിന്‍റെ ലാളിത്യവും നൈര്‍മല്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം’ എന്ന ജീവിതപ്രമാണം പിന്തുടർന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് തന്റെ ജന്മദിനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അഗതിമന്ദിരങ്ങളിലെയും അനാഥാലയങ്ങളിലെയും അന്തേവാസികളോടൊപ്പമായിരുന്നു.

വായനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വായിക്കുവാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പിതാവ് പക്ഷേ എഴുതിയത് വളരെക്കുറച്ചുമാത്രം. ‘വചനം-വിടരുന്നു’, ‘അനുഭവങ്ങള്‍ ധ്യാനങ്ങള്‍’, ‘നിഷ്കളങ്കതയുടെ സൗന്ദര്യം’, ‘മരുഭൂമിയിലെ വിരുന്നുഭോജനം’ എന്നിവയാണ് ബാവായുടെ രചനകള്‍. എഴുത്തുകാരന്‍ ബെന്യാമിനുമായി ജീവിതവും ദര്‍ശനവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കൃതിയാണ് ‘ജീവിതക്കാഴ്ചകള്‍’. സഭാധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷവും മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ഞാലിയാകുഴി മാര്‍ ബസേലിയോസ് ആശ്രമത്തില്‍ എത്തി മൗനവ്രതം എടുത്തു പ്രാർഥനയും ധ്യാനവുമായി കഴിയുവാനും തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവായുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുവാന്‍ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി ഓർമയിലുണ്ട്. തിരുമേനിയോടൊപ്പം പെരുമ്പാവൂരില്‍ ഒരു കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ പ്രസംഗിക്കുവാന്‍ അവസരം കിട്ടിയതോര്‍ക്കുന്നു. അന്ന് തിരുമേനി നിയുക്ത കാതോലിക്കാ ബാവായാണ്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ദേവലോകത്തേക്കു മടങ്ങുവാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ, വേദിയിലിരുന്ന എന്നോടു കുശലം ചോദിച്ചു. കോട്ടയത്തേക്കു ബസിലാണ് എന്റെ മടക്കയാത്ര എന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ തിരുമേനി തീരുമാനം മാറ്റി. ‘രാത്രിയില്‍ ബസ് കാത്തുനിന്നു വിഷമിക്കേണ്ട, കുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാറില്‍ പോകാം’ എന്നു പറഞ്ഞു. അവിസ്മരണീയമായ ഒരനുഭവമായിരുന്നു തിരുമേനിയോടൊപ്പമുള്ള ആ മടക്കയാത്ര.



സഭാവ്യത്യാസമില്ലാതെ അനേകം ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആചാര്യശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവാ. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്നേഹത്താൽ കൈയൊപ്പിട്ട ആ മഹിതാചാര്യന് പ്രണാമം.



(കോട്ടയം ബസേലിയോസ് കോളജ് മലയാള വിഭാഗം മേധാവിയും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ലേഖകന്‍)



English Summary: Baselios Marthoma Paulose II catholicos- The man of purity and simplicity