ലോക്സഭാ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുല്‍ ഇല്ല; അധീറിന് പകരം വരുമോ തരൂർ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്‌സഭയിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ പുതിയ നേതാവെത്തും. അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചെന്നാണു വിവരം. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിച്ച് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തെഴുതിയ ‘ജി 23’ നേതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലുമൊരാളാകും പകരമെത്തുകയെന്നാണു സൂചനയെന്ന് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലൈ 19നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ പാർട്ടി നേതാവാകില്ലെന്ന് അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തൃണമൂലിന്റെ മമത ബാനര്‍ജിയുമായി അടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് അധീറിനെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കമെന്ന് അറിയുന്നു. ദേശീയ തലത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തൃണമൂലുമായി കൂടുതല്‍ സഹകരിക്കാനാണു സോണിയയുടെ നീക്കം.



ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി എന്നിവരാണു ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവാകാൻ മുൻനിരയിലുള്ളത്. ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, രവ്നീത് സിങ് ബിട്ടു, ഉത്തം കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരിഗണനയിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പാർട്ടിക്കു വിമർശന കത്തയച്ച് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ 23 നേതാക്കളിൽ (ജി23) പെട്ടവരാണു തരൂരും തിവാരിയും.



രാഹുൽ ഗാന്ധി, ശശി തരൂർ

അധീറിനെ നീക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഏറെനാളായി കേൾക്കുന്നതാണ്. ‘ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി’ നയം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നീക്കമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് മേധാവിയാണു ചൗധരി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ, റഫാൽ ഇടപാടിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നത്.



English Summary: In Congress's Search For New Lok Sabha Leader, A "G-23" Twist