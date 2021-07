മരണശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ‘വിശുദ്ധ രാജ്ഞി’; നിഗൂഢത കഥ പറയുന്ന ആ കൈമാറ്റം

കോഴിക്കോട്∙ ഗോവയിലെ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ചർച്ചിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജോർജിയയിലെ വിശുദ്ധ രാജ്ഞി കെറ്റവന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ ജോർജിയയിലെത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡേവിഡ് സർക്കാലിയാനിക്കു കൈമാറി. അതിർത്തികൾ മായ്ക്കുന്ന ചരിത്ര പര്യവേക്ഷണത്തിനും മനുഷ്യനു മുന്നിൽ തുറക്കുന്ന അദ്ഭുതതസത്യങ്ങൾക്കും മേൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തുകയാണ് ഈ സംഭവം. ചരിത്രസത്യങ്ങൾ എത്ര മൂടി വച്ചാലും, ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ അന്വേഷണമനസ്സുകൾ അവ എത്ര ദീർഘിച്ച ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമെന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണംകൂടിയായി ഈ ചരിത്രനിമിഷം.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും മതങ്ങളിൽനിന്നും അഭയാർഥികളാക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന നിലയിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഷിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗം. അങ്ങനെ പലർക്കും ഇന്ത്യ അഭയമേകി. എന്നാൽ അവരെല്ലാം ജീവനോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയതെങ്കിൽ, മരണശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടമുണ്ട്–ജോർജിയയിലെ വിശുദ്ധ രാജ്ഞി കെറ്റവന്റെയാണ് (1560–1624) ഈ തിരുശേഷിപ്പുകൾ. 397 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2021 ജൂലൈ 10ന് ഇന്ത്യ അതു ജോർജിയക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നു.



കെറ്റവന്റെ അന്ത്യവും തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ യാത്രയും



സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന നാടകീയതയാണ് കെറ്റവന്റെ ശേഷിപ്പുകൾക്കു സംഭവിച്ചതെന്നു പറയാം. ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അധികാരത്തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1624 സെപ്റ്റംബർ 22നാണ് ജോർജിയൻ രാജ്ഞി കെറ്റവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പേർഷ്യൻ, ജോർജിയൻ ഭാഷകളിൽ നിരവധി സാഹിത്യകൃതികൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അധികാരത്തർക്കത്തിനൊടുവിൽ നടന്ന ഈ അന്ത്യം . അവരുടെ അന്ത്യചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അഗസ്റ്റീനിയൻ പിതാക്കന്മാരായ ഫാ. അംബ്രോസിയോ, ഫാ. മാനുവൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഞ്ജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം 1627 വരെ ജോർജിയയിലെ ഇസ്ഫഹാനിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു.

തിരുശേഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം നടന്ന പ്രാർത്ഥന. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഇതിലൊരു ഭാഗം ഫാ. അംബ്രോസിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഗോവയിലെ സെൻ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ചർച്ചിൽ സൂക്ഷിച്ചു. മറ്റൊരു ഭാഗം ഫാ. മാനുവൽ, രാജ്ഞിയുടെ മകൻ ടെയ്മുറാസിനു നൽകി. ഇത് ജോർജിയയിലെ അൽവേർദി പള്ളിയിലും സൂക്ഷിച്ചു. വംശങ്ങൾക്കിടയിലെ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ പിന്നീടൊരു റെയ്ഡിൽ ഈ ഭൗതികാവശിഷ്ടം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, അൽവേർദി പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇതെടുത്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ, ശേഷിപ്പുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന കുതിര കാലിടറി അതത്രയും ജോർജിയയിലെ അർഗാവി നദിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടെ കെറ്റവൻ രാജ്ഞിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഇന്ത്യ മാത്രമായി.



പര്യവേക്ഷണങ്ങളുടെ തുടക്കം



1989ൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ജോർജിയൻ പ്രതിനിധിസംഘം ഗോവയിൽ സെന്റ് ആഗസ്റ്റിൻ പള്ളി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയ ഒരു വാചകമുണ്ട്-‘ഞങ്ങളുടെ കെറ്റവൻ രാജ്ഞിയുടെ പുണ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്ഐ)യുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നത് ഈ കുറിപ്പോടുകൂടിയാണ്. അവർ അവിടം കുഴിച്ചുപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 1989ൽതന്നെ അതിനു തുടക്കമിട്ടു.

കെ.കെ മുഹമ്മദ്. ചിത്രം: മനോരമ

രാജ്ഞിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം തേടി ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പള്ളിയിലും അതിനോടു ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണത്തിലൊന്നും ഇതു കണ്ടെത്താനായില്ല. ഡോ.എ.കെ.ശർമ, ഡോ.ജോഷി, മലയാളിയായ പ്രഫ. അജിത്കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയത് 3 വർഷത്തെ ഗവേഷണമായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഗോവൻ സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത്, പിന്നീട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്ഐ) റീജനൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന മലയാളി കെ.കെ.മുഹമ്മദ് 1991ൽ ഗോവയിലെത്തുന്നത്. അവിടെ ഈ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു.

6 വർഷം കെ.കെ.മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധിച്ചിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ‘1997ൽ ഞാൻ പട്‌നയിലേക്കു സ്ഥലം മാറിയ ശേഷവും ഗവേഷണം തുടർന്നെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ ഈ ചർച്ചിനു സംഭവിച്ച നാശത്തിനിടെ അവശിഷ്ടം ഇവിടെനിന്നു രാജ്യം വിട്ടവർ കൊണ്ടുപോയിക്കാണും എന്ന ധാരണയിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു,’–അന്നത്തെ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് കെ.കെ. മുഹമദ് ഓർമിക്കുന്നു.

കെറ്റവൻ രാജ്ഞിയുടെ തിരുശേഷിപ്പിനെ വണങ്ങുന്നു. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു

ഈ പര്യവേക്ഷണം 2003-2004ൽ ഏറ്റെടുത്ത ഡോ.നിസാമുദ്ദീൻ താഹിർ, ഡോ.അഭിജിത് അംബേദ്കർ, ഡോ.രോഹിണി അബേദ്കർ എന്നിവരുടെ സംഘം 2005ൽ ഇതു കണ്ടെത്തി. ജോർജിയയിൽ അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ഈ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാൻ 2006ൽ പ്രത്യേക ജോർജിയൻ സംഘം ഗോവയിലെത്തുകയും സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിലെ ശാസ്ത്ര ലാബിൽനിന്നു പരിശീലനം നേടിയ ഡോ.താഹിർ അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം താൻ കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടം ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലർ ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജി (സിസിഎംബി)യിലേക്ക് അയച്ചു.

7 വർഷത്തെ നിരന്തരവും കഠിനവുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഗോവയിൽ കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടം ജോർജിയൻ രാജ്ഞിയുടേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രീയമായ ഉറപ്പു ലഭിച്ചതോടെ തൃപ്തനായ ഡോ.താഹിർ ഹൈദരാബാറിൽ വന്നു സെന്റ് കെറ്റവൻ രാജ്ഞിയുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണയാത്രയെക്കുറിച്ച് ഏറെ സംസാരിച്ചത് കെ.കെ.മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇന്നുമോർക്കുന്നു.



ഗോവയിലെ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പള്ളി. ചിത്രം: AFP

ഇതു കണ്ടെടുത്തതോടുകൂടി ജോർജിയൻ സർക്കാരിന്റെ നിരന്തര അഭ്യർഥന, അവരുടെ രാജ്യത്ത് പ്രദർശനത്തിനായി ഇതു താൽക്കാലികമായി നൽകണം എന്നതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ 2017ൽ 6 മാസത്തെ പ്രദർശനത്തിനായി ഈ ഭൗതികാവശിഷ്ടം ജോർജിയക്കു കൈമാറി. 400 വർഷം ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന ആഅവശിഷ്ടം ജോർജിയക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി. 6 മാസത്തെ പ്രദർശനത്തിനുശേഷം അവർ ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചും നൽകി. ആ ചരിത്രാവശിഷ്ടമാണ് എന്നെന്നേക്കുമായി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ജോർജിയയ്ക്കു കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.



അഗസ്റ്റീനിയൻ പിതാക്കന്മാരുടെ വരവും പള്ളിനിർമാണവും



ജോർജിയയിൽനിന്ന് 1572ലാണ് അഗസ്റ്റീനിയൻ പിതാക്കന്മാർ ഗോവയിലെത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിശാലമായ പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയൊരു പള്ളിയാണ് അവരാദ്യം പണിതത്. പിന്നീട് 1597നും 1602നും ഇടയിലാണ് അതിഗംഭീരമായ കെട്ടിടം നിർമിച്ചത്. പക്ഷെ 1834ൽ പോർച്ചുഗീസ് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഈ കെട്ടിടം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കയ്യിൽ കിട്ടിയതുമെടുത്ത് അഗസ്റ്റീനിയൻ പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആരാലും നോക്കാനില്ലാതെ ഈ മനോഹരകെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര 1935ൽ തകർന്നുവീണു. പ്രമുഖ സഞ്ചാരികളിലൊരാൾ ഈ കെട്ടിടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗോവയിലെ അതിമനോഹരമായും അതിഗംഭീരമായും നിർമിച്ച കെട്ടിടം എന്നായിരുന്നു.

ജോർജിയയിലെ വിശുദ്ധ രാജ്ഞി കെറ്റവന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ കൈമാറാൻ ജോർജിയയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വീകരണം.

ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി ഗാമെലികാരേരി ഈ കെട്ടിടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, യൂറോപ്പിലെ ചുരുക്കം നഗരങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഇത്ര മനോഹരമായ കെട്ടിടം അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. വിസ്താരമേറിയ ഡോർമിറ്ററികൾ, എണ്ണമറ്റ അറകൾ, വിശാലമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മരങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ താമസിച്ച സ്കോട്ടിഷ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോ. ബുച്ചാനൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടത്തെ ഗ്രന്ഥാലയം കേബ്രിജ് സർവകലാശാലയോടു താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ്.

നിർമാണത്തിനിടെ ഈ പള്ളി 2 തവണ തകർന്നുവീണു. മൂന്നാം തവണ നിർമാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ട് തന്റെ ഒരേയൊരു മകനൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തി. ഇരുവരും പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂരയ്ക്കു താഴെനിന്നു. എന്നിട്ട് കെട്ടിടത്തിന് വളരെയടുത്തുനിന്ന് വലിയൊരു പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശക്തി ഉറപ്പാക്കി. എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്കും ഏകമകനും കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടട്ടെയെന്ന െവല്ലുവിളിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. നിർമാണത്തിലെ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അഗവണനയിലൂടെ കാലപ്രവാഹത്തിൽ 1931ലും 1935ലും പള്ളിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നുവീണു. ഇവിടെനിന്നാണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പര്യവേക്ഷണം നടത്തി വിശുദ്ധ രാജ്ഞിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

