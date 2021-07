രാജ്യത്ത് 37,154 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്; 724 മരണം, രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.22%

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ഞായറാഴ്ച 37,154 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 3,08,74,376 ആയി. നിലവിൽ 4,50,899 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്നലെ 724 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആകെ മരണസംഖ്യ 4,08,764 ആയി.

ആകെ 3,00,14,713 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇന്നലെ മാത്രം രോഗമുക്തി നേടിയത് 39,649 പേരാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.22% ആണ്. ഇന്ത്യയിലാകെ 37,73,52,501 പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകി. ഇതിൽ 12,35,287 പേർക്ക് ഇന്നലെയാണ് വാക്സീൻ നൽകിയത്.

പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി തുടരുന്നു. നിലവിൽ ഇത് 2.32 ശതമാനമാണ്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (ടിപിആർ) 2.59%. ഇതു തുടർച്ചയായ 21 -ാം ദിവസവും 3 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.

അതേസമയം, പരിശോധനാശേഷി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. ആകെ 43.23 കോടി പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: India reports 37,154 new COVID19 cases, 39,649 recoveries, and 724 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry