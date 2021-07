പയറ്റാൻ ഗുജറാത്ത് തന്ത്രം; ഇടതിന്റെ ‘സ്വന്തം’ സഹകരണ മേഖല പൊളിക്കാൻ അമിത് ഷാ?

കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ തലപ്പത്ത് കരുത്തനായ അമിത് ഷാ മന്ത്രിയായി എത്തുന്നു. ചടുല നീക്കങ്ങൾക്ക് മടിക്കാത്ത അമിത് ഷാ ഇനി എന്താണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല. ഇടതുമുന്നണി തങ്ങളുടെ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ സമ്പത്തും ഭരണസ്വാധീനവുമെല്ലാം സിപിഎമ്മിനാണ്. അതാണ് പാർട്ടിയുടെ കരുത്തും.

ഗുജറാത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചാണ് അമിത് ഷായുടെ വരവ്. സഹകരണ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നയാൾക്ക് കേരളത്തിലെ വിപുലമായ സഹകരണ മേഖലയും അതിലെ രാഷ്ട്രീയ ആഴവും കൃത്യമായി അറിയാം. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കോ ഓപറേറ്റിവ് റജിസ്ട്രാറുടെ പ്രതിനിധികളും ജില്ലാ തലത്തിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഇനി ഏത് സമയവുമെത്താം. കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയായിരിക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരണ–കാർഷിക മേഖലയിൽ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും സംഘങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കും. നബാർ‍ഡ് പോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന വായ്പ, നാഷണൽ കോഓപറേറ്റിവ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപറേഷൻ (എൻസിഡിസി) വഴി ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി , ഗ്രാമീണ ഭവന നിർമാണ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം നൽകാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കേന്ദ്ര സഹകരണ മേഖലയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടങ്ങുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നൽകാനാകും കേന്ദ്രം ഇനി ആലോചിക്കുന്നത്. നാഫെഡ് വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും അതുവഴി വരും.

ഇൗ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള സംഘങ്ങളെ കടുത്ത മൽസരത്തിലേക്കു തള്ളിവിടും. കൃഷി, റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ് എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കൂടി കേന്ദ്രം ഇൗ സംഘങ്ങൾ വഴി മുന്നോട്ടുവച്ചാൽ കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് കാലിടറും. ഇനി എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളാണ് അമിത് ഷാ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇറക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടറിയണം.

വി.എൻ. വാസവന്റെ മനസ്സിലെന്ത്?

1991ൽ കോട്ടയം പാമ്പാടി ഹൗസിങ് സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ് സഹകരണ മേഖലയിലെക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചിറങ്ങിയ വി.എൻ. വാസവനാണിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ മന്ത്രി. പാമ്പാടി ചെത്തുതൊഴിലാളി സഹകരണസംഘം, കോട്ടയം താലൂക്ക് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണസംഘം- സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചത്. റബ്കോയുടെ ചെയർമാനായും സംസ്ഥാന സഹകരണബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുമുൾപ്പെടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതോടെ സഹകരണ മേഖലയിൽ മനസ്സുറപ്പുണ്ട് വാസവന്.

‘പഴയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല’

പുതിയ കാലത്ത് പഴയ രീതിയിൽ സഹകരണ േമഖലയ്ക്കും മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല. അടിമുടി പ്രഫഷണലിസം കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകു. കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനാകണമെങ്കിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളോടും ന്യൂ ജനററേഷൻ ബാങ്കുകളോടും കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ പ്രഫഷണലിസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കേരളബാങ്കിനെ പ്രഫഷനൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ പൂർണ കംപ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിന് 300 കോടിയുടെ കരാർ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ വിപ്രോയ്ക്ക് നൽകുകയാണ്. രാജ്യാന്തര ടെണ്ടറിലൂടെയാണ് വിപ്രോയ്ക്ക് കരാർ നൽകുന്നത്.

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ വിപ്രോയുടെ ഓഫിസ്.

ന്യൂജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, ആർടിജിഎസ്, എൻഇഎഫ്ടി, എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എടിഎമ്മുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് കേരളബാങ്കിന്റെ മുഖം മിനുക്കൽ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ നിക്ഷേപം കേരള ബാങ്കിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഇൗ പ്രഫഷനൽ സമീപനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്നും വിഎൻ. വാസവൻ പറയുന്നു. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്തു പഠിച്ച ശേഷം വിദേശത്തും മറ്റും ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിക്ഷേപം മറ്റു ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ രീതി മാറണം. അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച േസവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ രീതി.

മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് കൂടുതലും വായ്പയായി നൽകുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പണം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുമായി മാറ്റുന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേരളബാങ്ക് പ്രചാരണം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി അടിമുടി പ്രഫഷനൽ രീതി കൊണ്ടുവരുന്ന നടപടികളും തുടങ്ങി. ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രവർത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും. എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും പ്രഫഷനൽ ഏജൻസികളുടെ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും തീരുമാനമെടുത്തു. പൊതുമേഖലാബാങ്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഓൺലൈൻ ആകുന്നതോടെ മൊബൈൽ വഴി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും.

കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖല

കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല വിപുലവും വിശാലവുമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും കടന്നുചെല്ലുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലയാണിത്. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തും കാണാനുമാകില്ല. സഹകരണ സംഘം റജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അപെക്സ് മുതൽ പ്രൈമറി തലം വരെയുള്ള 15,892 സംഘങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തില്‍. ഇതിനു പുറമേ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഫംക്‌ഷനൽ രജിസ്ട്രാർമാരുടെ കീഴിൽ 7600ലധികം സംഘങ്ങൾ ക്ഷീരം, കയർ , കൈത്തറി, ഖാദി, വ്യവസായം, മത്സ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിലധിഷ്ഠിതമാണ് സഹകരണ പ്രസഥാനം.

ചിത്രം: മനോരമ

ഭാവി പദ്ധതികൾ?

കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉൗന്നൽ നൽകും. ബ്ലേഡ് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ ഗ്രാമീണ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാനായി ആരംഭിച്ച ‘മുറ്റത്തെ മുല്ല’ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും. സഹകരണ മേഖലയിൽ ഗുണമേന്മ ഉയർത്തുന്ന പരിശീലന പദ്ധതികൾ താഴെത്തട്ടുമുതൽ നടപ്പാക്കും. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലേക്ക് യുവസംരംഭകർക്കും സേവനദാതാക്കൾക്കും വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് 25 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങും. സംസ്ഥാനത്താകെ അധികാരപരിധിയോടു കൂടിയ ഒരു നെല്ല് സഹകരണസംഘം രൂപീകരിക്കും. പാലക്കാട് റൈസ് മിൽ മാതൃകയിൽ 2 ആധുനിക റൈസ് മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ പ്രാഥമിക കാർഷിക സംഘങ്ങൾക്കിടയിലും കോർ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷൻസ് നടപ്പിൽ വരുത്തും. കോപ് മാർട്ട് പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഇ മാർക്കറ്റിങ് പ്ലാറ്റ് ഫോം നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരും– മന്ത്രിയുടെ മനസ്സു നിറയെ പുതിയ പദ്ധതികളാണ്.

സഹകരണ മന്ത്രാലയം എന്ന ആവശ്യം

ബാങ്കിങ് ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കേന്ദ്രം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഇനിയും മാറി നിൽക്കാനാകുമോയെന്ന സംശയം കേരളത്തിലെ സഹകാരികൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ സമയത്താണ് 2005ൽ പ്രഫ. വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത്. ഇൗ കമ്മിറ്റിയാണ് വിപുലമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. അതിലാണ് സഹകരണ മന്ത്രാലയം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതും. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ യുപിഎ ഒന്നാം സർക്കാരിനും 2–ാം സർക്കാരിനും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ടേമിൽ തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വകുപ്പും മന്ത്രിയുമെത്തി.

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ

പ്രഫ. വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ ഭാഗമായി വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് കേന്ദ്രം ഒരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുകിടക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെ മൂലധനവ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് 17,000 കോടി അനുവദിച്ചു. കേരളത്തിനും കിട്ടുമായിരുന്നു വിഹിതം 1500 കോടി. എന്നാൽ ഇൗ പണം വാങ്ങിയാൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല ഇനി കേന്ദ്രം പറയുന്നതു കൂടി കേൾക്കേണ്ടിവരും എന്ന ആശങ്കയിൽ വാങ്ങിയില്ല. പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ കേന്ദ്രം നേരിട്ടിടപെടാൻ എല്ലാ പഴുതുമടച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ പണം പോകുകയും ചെയ്യുന്നു!

9 നിയമഭേദഗതികൾ

ആർബിഐയുടെ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: AFP

കാർഷിക വായ്പ നൽകുന്ന പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് ഭേദഗതി ബാധകമല്ല. അതിനാൽ ബാങ്ക്, ബാങ്കിങ് എന്നീ പേരുകൾ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നതിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. അതോടെ കേരളത്തിലെ സംഘങ്ങൾക്കും ചെക്ക് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വരും. ഇതോടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ കുറവും വരും. നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സഹകരണബാങ്കിലെ ചെയർമാന് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ചെയർമാനോ അംഗമോ ആകാൻ കഴിയില്ല. മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയും നിയമന കാലാവധിയും നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കും. ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ആർബിഐയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു.

സഹകരണ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ആർബിഐയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാൽ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും ബാങ്കിന്റെ പുനർ നിർമാണത്തിനോ, മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ബാങ്കുകളുടെ ഭരണ സമിതിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ആർബിഐയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി.

സഹകരണസംഘത്തിന്റെ ബൈലോ വരെ റദ്ദാക്കാനുള്ള വിപുലമായ അധികാരവും കേന്ദ്ര ഭേദഗതിയിലുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇൗ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറി കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റഡാറിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കേരളത്തിനും ഇടതുഭരണത്തിനും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി എത്ര കണ്ട് സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല. കേന്ദ്ര സഹകരണ വകുപ്പിനെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും എളുപ്പമല്ല.

കോൺഗ്രസിൽ രണ്ടഭിപ്രായം

ഇക്കാര്യത്തിൽ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഇതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ സഹകരണവകുപ്പ് രൂപീകരണത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തല എതിർത്തു. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരെ വാർത്ത നൽകി. സംസ്ഥാന സഹകരണബാങ്കിന്റെ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനും ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് പ്രസിഡന്റും െകപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ പക്ഷേ ഇൗ നിലപാടിനെതിരായിരുന്നു ‘ഇത് യുപിഎ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയമാണ്. പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടപ്പായത് നല്ല കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ സഹകരണ മേഖല കളളപ്പണത്തിന്റെയും സിപിഎമ്മിന്റെ അധാർമികതയുടെയും പിടിയിലാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇൗ മേഖല സുതാര്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കേന്ദ്ര ഇടപെടീൽ നല്ലതാണ്’–ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുതാര്യത

ഈ വിഷയത്തിൽ അട്ടിമറിയില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്നു. ‘പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. അതിനെ ഭയക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ അഴിമതി മറയ്ക്കുകയെന്നതാണ്. സഹകരണ മേഖലയിൽ പൂർണമായും കെ.വൈ.സി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സംഘങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തടസം?

പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്.

സിപിഎമ്മിന് കള്ളപ്പണം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തട്ടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചില സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ആരുടെ പണം എന്ന് സഹകരണബാങ്കുകൾ പറയേണ്ടിവരും. അതിന്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയെ സുതാര്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പാവപ്പെട്ടവന് ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളു.

സഹകരണ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയമാഫിയ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനു സാധിക്കൂ. കോൺഗ്രസ് ഇൗ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നാക്കം പോയി. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് 2 അഭിപ്രായമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. ബിജെപി ഇൗ മേഖലയുടെ സുതാര്യതയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്–കൃഷ്ണദാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

