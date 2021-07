‘പ്രതികൾ മോശമായി പെരുമാറുന്നു’; സരിത്തിന്റെ പരാതിയിൽ വിശദീകരണം

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ബിജെപി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് മൊഴി നല്‍കാന്‍ ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന സരിത്തിന്‍റെ പരാതിയില്‍ ജയില്‍ ഡിജിപി കോടതിക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കി. ഇത്തരം ഒരു സംഭവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികള്‍ക്ക് ജീവന് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഡിജിപി കൊച്ചിയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

പ്രതികള്‍ ജയില്‍ അധികൃതരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു. പ്രതികള്‍ ജയിലില്‍ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സരിത്തിന്‍റെ മൊഴി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തും. അതേസമയം സരിത്തിന്‍റെ പരാതിയില്‍ ജയില്‍ ഡിജിപിയോട് എന്‍ഐഎ കോടതിയും റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary: Jail DGP gives explanation to court on Sarith's complaint