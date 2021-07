പഴനിയിൽ മലയാളി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി പഴനിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ പഴനി പൊലീസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് തമിഴ്നാട് ഡിജിപി സി. ശൈലേന്ദ്രബാബുവിനു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നു തമിഴ്നാട് ഡിജിപിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഡിണ്ടിഗൽ എസ്പി രമണിപ്രിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു സംഘം രൂപീകരിച്ചത്.

സംഘം സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ, ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ, കടയുടമകൾ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നു മൊഴിയെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ, കൂട്ടബലാൽസംഗം എന്നീ വകുപ്പുകളിലാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വനിതാ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരാതിയിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തും. പഴനിയിൽ തീർഥാടനത്തിനു പോയ ദമ്പതികളിൽ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഭർത്താവിന്റെ കൺമുൻപിൽ രാത്രി മുഴുവൻ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ബീയർ കുപ്പി കൊണ്ടു പരുക്കേൽപ്പിച്ചെന്നുമാണു പരാതി. ജൂൺ 19നാണു സംഭവം നടന്നത്. യുവതി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലാണ്.



