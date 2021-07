‘ഉദ്ധവും അജിത്തും എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു’; കടുത്ത ആരോപണവുമായി നാന പട്ടോളി

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണസഖ്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകി കോൺഗ്രസ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും തന്നെ ‘നിരീക്ഷിക്കുന്നു’ണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നാനാ പട്ടോളി രംഗത്തെത്തിയതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയത്. ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ ചേർന്നുള്ള മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യമാണു മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസ് ശക്തിയാർജിക്കുന്നതിനെ എൻ‌സി‌പിയും ശിവസേനയും ഭയപ്പെടുന്നെന്നും അതിനാലാണു തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പട്ടോളി പറഞ്ഞു. നേരത്തേ, ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെയും പട്ടോളി ഫോൺ ടാപ്പിങ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ശിവസേന, എൻ‌സി‌പി പാർട്ടികളാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും പദവികൾ വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



‘എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്കു റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ആരാണ്, എവിടെയാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്? എല്ലാം അവരറിയുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു പോലും അവർക്കറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ബിജെപിയെ തടയുന്നതിന് 2019ലാണ് ഞങ്ങൾ മഹാവികാസ് അഘാഡി രൂപീകരിച്ചത്. ഇതു ശാശ്വത സംവിധാനമല്ല. എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും സ്വയം ശക്തിപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്’– പട്ടോളി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയിൽനിന്നാണു പട്ടോളി കോൺഗ്രസിലേക്കു വന്നത്.



