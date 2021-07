ജോസഫ് വിഭാഗത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; ചേരിതിരിഞ്ഞ് നേതാക്കള്‍: പ്രതിസന്ധി

തൊടുപുഴ∙ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറി. പി.ജെ.ജോസഫിന്റെ വീട്ടില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ മോന്‍സ് ജോസഫിന്റെയും ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ഇരുവിഭാഗങ്ങളായി ചേരിതിരിഞ്ഞു.

മോന്‍സ് ജോസഫിനും ജോയ് എബ്രഹാമിനും പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനം നല്‍കിയതില്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ് വിഭാഗം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിനെ കൂടാതെ ജോണി നെല്ലൂര്‍, തോമസ് ഉണ്ണിയാടന്‍ എന്നിവരും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാന്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് പി.ജെ.ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി മുതല്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിവരെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Crisis in Kerala Congress, clash in meeting conducted in PJ Joseph's house