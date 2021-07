ഇടിമിന്നൽ മരണങ്ങളിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി മോദി; കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം ധനസഹായം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റു നിരവധിപ്പേർ മരിച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും. മിന്നലിൽ പരുക്കേറ്റവർക്കു 50,000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും മോദി ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.

രാജസ്ഥാനിൽ 20 പേരും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 10 പേരുമാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റു മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലും ഇടിമിന്നൽ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നു വാർത്താഏജൻസിയായ പിടിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



English Summary: PM Expresses Pain At Loss Of Lives Due To Lightning, Announces Compensation