കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി.ഒ.സൂരജിനെതിരെ വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ. സൂരജിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെയാണെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തനിക്കെതിരായ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.ഒ.സൂരജ് നൽകിയ ഹർ‍ജിയിലാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്.

ടി.ഒ. സൂരജ്

പാലം അഴിമതിയിൽ ടി.ഒ.സൂരജിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. കരാർ കമ്പനിയായ ആർ‍ഡിഎസിന് ചട്ടം ലംഘിച്ച് മൊബിലൈസേഷൻ തുക അനുവദിച്ചതിനു പിറകെ സൂരജ് മകന്‍റെ പേരിൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ 14 സെന്‍റ് ഭൂമി വാങ്ങി. ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ മറവിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നതായും വിജിലൻസ് ആരോപിക്കുന്നു. കേസിൽ വിജിലൻസ് തന്നെ പ്രതി ചേർത്തതും അറസ്റ്റു ചെയ്തതും അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നാണ് സൂരജിന്‍റെ വാദം.



English Summary : T.O. Sooraj involved in palarivattom flyover case, Vigilance in High Court