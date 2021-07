ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തം യുപിയിലും; സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം 37 മരണം

ലക്നൗ∙ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം 37 പേർ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ചത്തെ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മിന്നലാണു സംസ്ഥാനത്തു വ്യാപക നാശം വിതച്ചത്. പ്രയാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിൽ മാത്രം 14 പേർ മരിച്ചു. മരണ നിരക്ക് ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണു അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.



മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത മഴയിൽ ചത്ത കന്നുകാലികളുടെ ഉടമകൾക്കും സഹായധനം നൽകുമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണു കൂടുതൽ മരണം. കാൺപുർ, ഫതേപുർ ജില്ലകളിൽ 5 പേർ വീതം മരിച്ചു. അതി ശക്തമായ മഴയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉത്തർ പ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും 20 പേർ വീതം മരിച്ചിരുന്നു.

