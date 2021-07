ലക്നൗ∙ മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ 50,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ അമ്മ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് കയ്യോടെ പൊളിച്ചടുക്കിയ പൊലീസ്, രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്‌നാഥ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

സിസി‌ടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെ വിറ്റ അമ്മയും വാങ്ങിയ സ്ത്രീയേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



സല്‍മ ഖത്തൂണ്‍ എന്ന യുവതിയാണ് മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. ചുവന്ന സാരിയുടുത്ത സ്ത്രീയാണ് കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തതെന്നും അവര്‍ ഒരു എസ്‌യുവിയില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്ന കഥ. അമ്മയുടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ കഥയില്‍ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു.



സല്‍മ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽവച്ച് കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തി. പിന്നാലെ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ സ്ത്രീയെയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ദാരിദ്ര്യമാണ് കുഞ്ഞിനെ വില്‍ക്കാൻ കാരണമെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് അറിയാതെയാണ് വിറ്റത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ 50,000 രൂപക്ക് ദത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വാങ്ങിയ സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടു.



English Summary : UP: Woman sells her baby for Rs 50,000, cooks up story of his kidnap