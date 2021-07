സെപ്റ്റംബറോടെ മുഴുവൻ യുഎസ്-നാറ്റോ സേനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിടുമെന്നായിരുന്നു 2021 ഏപ്രിലിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനു തുണയായി യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം യുഎസിൽ തുടരണമെന്ന പെന്റഗണിന്റെ നിർദേശം തള്ളിയായിരുന്നു നിരുപാധികമായ പൂർണ സേനാപിന്മാറ്റത്തിനു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതോടെ സെപ്റ്റംബർ വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഈ മാസം പകുതിയോടെ പിന്മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കാൻ സൈനികനേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാബൂളിനു സമീപത്തെ തങ്ങളുടെ മുഖ്യ വ്യോമസേനാ താവളമായ ബാഗ്രാം യുഎസ് സൈന്യം ഒഴിഞ്ഞു. കാബൂളിലെ യുഎസ് എംബസിയുടെ കാവലിനുള്ള യുഎസ് സൈനികർ മാത്രം അഫ്ഗാനിൽ ബാക്കിയായി. മുന്നേറുന്ന താലിബാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൈനികർക്കു ജീവഹാനിയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണു പിന്മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കിയതെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം താലിബാനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികളാണു ബൈഡൻ ഭരണകൂടം വേഗത്തിലാക്കിയത്.

മേയ് മാസത്തോടെ പിന്മാറാമെന്നാണു ട്രംപ് ഭരണകൂടം താലിബാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണ. അൽ ഖായിദ അടക്കം യുഎസ് സുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയായ ഭീകര സംഘടനകൾക്കു അഫ്ഗാനിൽ താവളമോ സഹായമോ താലിബാൻ നൽകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ കരാർ. ഈ കരാറിലാകട്ടെ അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ കക്ഷിയല്ല. യുഎസ് സേനയുടെ പിന്മാറ്റത്തിനുശേഷം അഫ്ഗാനിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നു പെന്റഗൺ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസിന്റെ റീപ്പർ ഡ്രോൺ അടക്കം പോർവിമാനങ്ങളുടെ സഹായം അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്കു തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും നിലവിൽ ഉത്തരമില്ല. ആഭ്യന്തരഭീഷണി നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനുണ്ട് എന്ന മറുപടിയാണു ജോ ബൈഡൻ നൽകുന്നത്.

സൈനികരുടെ പിന്മാറ്റം

2011ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം യുഎസ് സൈനികരുണ്ടായിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകാലമായപ്പോഴേക്കും അതു 3500 ആയി കുറഞ്ഞു. നാറ്റോ സഖ്യത്തിലെ സൈനികരുടെ പിന്മാറ്റവും സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാകും. ജർമനിയുടെ 1100 സൈനികർ മേയിൽ അഫ്ഗാൻ വിട്ടു. കാണ്ടഹാർ എയർഫീൽഡ് അടക്കം അഫ്ഗാനിലെ മറ്റു യുഎസ് സേനാതാവളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തോടെ അടച്ചിരുന്നു. സൈനികർക്കു പിന്നാലെ യുഎസ് പോർവിമാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സൈനിക സാമഗ്രികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഫ്ഗാൻ വിടും.

അഫ്‌ഗാനിലെ യുഎസ് സൈനികർ. ചിത്രം: HOANG DINH Nam / AFP

കാബൂൾ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെയും എംബസികളുടെയും സുരക്ഷയാണു അവശേഷിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. നാറ്റോ അംഗമായ തുർക്കിയുടെ നൂറുകണക്കിനു സൈനികരാണു നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കാവൽ. അവർ തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ആവശ്യത്തിനു സുരക്ഷയില്ലെങ്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നത് അവതാളത്തിലാകും. സുരക്ഷാസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും വരെ എംബസി അടച്ചിടുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

യുഎസ് സേനാജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്ഗാനിലുള്ള 17,000 വിദേശ കരാറുകാരും രാജ്യം വിടുകയാണ്. ഇതിൽ 6000 പേർ യുഎസ് പൗരന്മാരാണ്. യുഎസ് താവളങ്ങളിലെ വിവിധ നിർമാണ, വിദഗ്ധ ജോലികളും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും സാങ്കേതിക ജോലികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരായിരുന്നു. 2010നുശേഷം മാത്രം അഫ്ഗാൻ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സാധാരണമനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏജൻസിയുടെ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ അഫ്ഗാനിലെ സൈനിക നടപടികൾക്കിടെ യുഎസിന് 3400 സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഏതാണ്ടു 22,000 സൈനിക അപകടങ്ങൾ നേരിട്ടു.

താലിബാനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന അഫ്ഗാൻ സേന. ഫയൽ ചിത്രം: NOOR MOHAMMAD / AFP

അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാവി

ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ, 6-12 മാസത്തിനകം അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ വീഴുമെന്നാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ. അഷ്റഫ് ഗാനി സർക്കാർ 2 വർഷം തുടർന്നേക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ വിലയിരുത്തൽ. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാൾ നേരത്തേ താലിബാൻ അധികാരം പിടിക്കുമെന്നാണു സൂചന. താലിബാൻ മേധാവിത്വം നേടുകയും അൽ ഖായിദ പോലെയുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നേരിടാൻ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനികത്താവളങ്ങൾ തുടരുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളായ തജിക്കിസ്ഥാൻ, കസഖ്സ്ഥാൻ. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യയുടെ സ്വാധീനം ശക്തമാണ്. അവിടെ യുഎസ് ഇടപെടലിന് അവസരമില്ല. ദശകങ്ങളായി താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നയമാണു പാക്കിസ്ഥാനുള്ളത്. പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പാക്ക് അതിർത്തിയിലും യുഎസിന് സൈനികതാവളത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യമില്ല. അഫ്ഗാൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് സമീപകാലത്തു ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുഎസ് ഡ്രോണുകളുടെയും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിൽ യുദ്ധമുഖത്തെ മുന്നേറ്റം ദുർബലമാകാനാണു സാധ്യത.

യുഎസുമായുള്ള കരാറിൽ, അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ ഭീകരസംഘടനകൾക്കു സഹായം നൽകില്ലെന്നു താലിബാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതു പാലിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അൽഖായിദ ബന്ധം താലിബാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അൽ ഖായിദ അംഗങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ കൂടെയാണുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും താലിബാൻ, അൽഖായിദ അനുയായികളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുക പ്രയാസകരമാണ്. യുഎസ് സേനാപിന്മാറ്റം പൂർത്തിയായതോടെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യവുമായുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാക്കുകയാണു താലിബാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

താലിബാനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുന്ന അഫ്‌ഗാൻ സൈന്യം. ചിത്രം: JAVED TANVEER / AFP

യുഎസ് സേന പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ പ്രാപ്തമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് യുഎസ്. എന്നാൽ, നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പകുതിയോളം ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ താലിബാനു ഗണ്യമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ട്. മൂന്നിലൊന്നു പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. തലതാഴ്ത്തിക്കിടക്കുന്ന ഭീകരവിഭാഗങ്ങൾ ശക്തിസംഭരിക്കുന്നതും വരും മാസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം. താലിബാൻ-യുഎസ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അൽ ഖായിദ ബുദ്ധിപൂർവം മാളങ്ങളിലേക്കു പിന്മാറി. താലിബാൻ നേതൃത്വവുമായുള്ള ആശയവിനിമയവും അവർ പരിമിതപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചാൽ ഈ തണുപ്പൻ സ്ഥിതി മാറിമറിയും. തെക്കു കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ 15 ജില്ലകളിൽ അൽ ഖായിദയുടെ ജബത്തുൽ നുസ്റ വിഭാഗത്തിനു ശക്തമായ വേരുകളുണ്ടെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. പാക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണു താലിബാൻ നിലവിൽ അൽ ഖായിദ വിഭാഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അഫ്ഗാനിലെ ഐഎസ് വിഭാഗമാണു മറ്റൊരു പ്രധാന ഭീഷണി. അഫ്ഗാൻ ഐഎസിൽ പരമാവധി 3000 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണു പാശ്ചാത്യ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

യുഎസ്-താലിബാൻ കരാർ

യുഎസും താലിബാനുമായി ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനർഥം അഫ്ഗാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തേക്കാൾ, സുഗമമായ സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിനായിരുന്നു യുഎസ് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് എന്നാണ്. യുഎസ്-താലിബാൻ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം മാസങ്ങൾ വൈകി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണു ദോഹയിൽ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരും താലിബാനും ചർച്ച നടത്തിയത്. സമാധാനചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും താലിബാൻ വെടിനിർത്തലിനു തയാറായില്ല. പാക്കിസ്ഥാനുമായി 1600 മൈൽ അതിർത്തിയാണു അഫ്ഗാൻ പങ്കിടുന്നത്. ഏതാണ്ടു പത്തുലക്ഷത്തോളം അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ്-ബ്രിട്ടൻ സൈനികർ പിന്മാറ്റസൂചകമായി പതാകകൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നു. ചിത്രം: WAKIL KOHSAR / AFP

ഇന്ത്യവിരുദ്ധരായ താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ വരാനാണ് പാക്കിസ്ഥാനു താൽപര്യം. മാത്രവുമല്ല സംഘർഷം മൂലം ദുർബലമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയാണു യഥാർഥത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശേഷിച്ചും പഷ്തൂൺ വിഭാഗത്തിനു മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സർക്കാർ കാബൂളിൽ വരാൻ അവർക്കു താൽപര്യമില്ല. കാരണം പാക്കിസ്ഥാനിലെ പ്രബലരായ പഷ്തൂൺ ന്യൂനപക്ഷം ഒരു അസ്വസ്ഥ വിഭാഗമാണ്. അഫ്ഗാൻ പുനർനിർമാണത്തിനും വികസനത്തിനും ഇന്ത്യ ഏറ്റവും സജീവമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുവെങ്കിലും പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടവുമായി ഉറച്ച ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോയിട്ടില്ല. താലിബാൻ നേതൃത്വവുമായി ആശയവിനിമയത്തിന് ഇന്ത്യ താൽപര്യപ്പെടുന്നുവെന്ന ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ജൂണിൽ വന്നെങ്കിലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അഫ്ഗാൻ വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലെ ജില്ലകൾ ഓരോന്നായി പിടിച്ചെടുത്തു താലിബാൻ മുന്നേറ്റം തുടരുമ്പോൾ ആ മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് അഫ്ഗാൻ സൈനികർ അയൽരാജ്യമായ തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്കു ഓടിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയാണു നാം കാണുന്നത്. നിലവിൽ നൂറിലേറെ ജില്ലകൾ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തതായി പാശ്ചാത്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 34 പ്രവിശ്യകളിലായി 200ലേറെ ജില്ലകൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും താലിബാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബാഗ്രാമിലെ യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. ചിത്രം: ROSLAN RAHMAN / AFP

മുൻ സോവിയറ്റ് റിപബ്ലിക് ആയ തജിക്കിസ്ഥാൻ റഷ്യയുടെ പിന്തുണ തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ റഷ്യയുടെ സഹായം പുടിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് അഭയാർഥി പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ അവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള താൽക്കാലിക കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കവും താജിക്കിസ്ഥാൻ ആരംഭിച്ചു. അഫ്ഗാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനും കസഖ്സ്ഥാനും തജിക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സുരക്ഷാചർച്ചകളും ഇതിനിടെ നടന്നു.

ബാഗ്രാം വ്യോമത്താവളം എന്ന പ്രതീകം

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് സേനയുടെ അധിനിവേശം നീണ്ടതു 10 വർഷമാണ്. അഫ്ഗാനിൽ തോറ്റ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ (യുഎസ്എസ്ആർ) താമസിയാതെ ഭൂപടത്തിൽനിന്നുതന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യുഎസ്-നാറ്റോ സേന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു. താലിബാനെ പുറത്താക്കി. 20 വർഷം നീണ്ട അധിനിവേശം യുഎസിനും നഷ്ടക്കച്ചവടമായി. താലിബാൻ വീണ്ടും കാബൂൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ യുഎസ് സഖ്യസേന പരാജിതരായി സ്ഥലം വിടുന്നു. അഫ്ഗാൻ ജനതയെ കാത്തിരിക്കുന്നതു തുടരുന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധ ഭീഷണിയും.

യുഎസ്-നാറ്റോ സൈന്യം പിന്മാറിയ ബാഗ്രാമിൽ സെൽഫിയെടുക്കുന്ന അഫ്‌‌ഗാൻ സൈനികൻ. ചിത്രം: WAKIL KOHSAR / AFP

കാബൂളിനു വടക്കു 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള ബാഗ്രാം വ്യോമത്താവളമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി യുഎസ് സേനയുടെ അഫ്ഗാനിലെ ആസ്ഥാനം. പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയായിരുന്ന ഈ വ്യോമത്താവളം യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി. മൂന്നുനിര സുരക്ഷാസംവിധാനമുള്ള ഇവിടെ റൺവേകൾ, ബാരക്കുകൾ, കൺട്രോൾ ടവറുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവ അടക്കം സുസജ്ജമാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റസ്റ്ററന്റുകൾ, ജിമ്മുകൾ, കഫേ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ പുറമേ.

2001 ഡിസംബറിൽ താലിബാൻ ഭരണത്തെ താഴെയിറക്കി യുഎസ് സഖ്യസേന അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബാഗ്രാമിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ അൽഖായിദ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഇരട്ട ഗോപുരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൊന്നു കുഴിച്ചിടുകയുണ്ടായി. മഞ്ഞുകാലത്തു മൈനസ് 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില താഴുന്ന ബാഗ്രാം കാബൂളിൽനിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ മലനിരകളുടെ താഴ്‌വരയിലാണ്. ബാഗ്രാം വ്യോമത്താവളം 1950കളിലാണു നിർമിച്ചത്. 1979ൽ അഫ്ഗാൻ ആക്രമിച്ച സോവിയറ്റ് സേനയുടെ ആസ്ഥാനമായി ഇതു മാറി. 1989ൽ സോവിയറ്റ് സേന ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ബാഗ്രാം, 1990കളിൽ താലിബാനും താലിബാൻ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നോർത്തേൺ അലയൻസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ വേദിയായി മാറി.

കാബൂളിനു തെക്ക് താലിബാന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. വടക്ക് ഹിന്ദുകുഷ് മലയിടുക്കുകൾ താവളമാക്കിയാണു നോർത്തേൺ അലയൻസ് പൊരുതിയത്. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11നുശേഷം അൽഖായിദ-താലിബാൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുഎസ് കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. തുടർന്ന് നോർത്തേൺ അലയൻസിനു തെക്കൻ കാബൂൾ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നാലെ യുഎസ് സേന ബാഗ്രാം വ്യോമത്താവളം ഏറ്റെടുത്തു.

അഫ്‌ഗാനിലെ യുഎസ് കമാൻഡോകളുടെ പരിശീലനത്തിൽനിന്ന്. 2017ലെ ചിത്രം: WAKIL KOHSAR / AFP

അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ, ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ, സിഐഎയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ തടങ്കൽപാളയമായിരുന്നു ബാഗ്രാം. ബ്ലാക് സൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ട ബാഗ്രാമിൽ ഭീകരരെന്നു സംശയിച്ചു തടവിലാക്കിയവർക്കെതിരെ കഠിനമായ പീഡനമുറകൾ പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പിന്നീടു പുറത്തുവന്നു. ഇപ്പോൾ അവസാന യുഎസ് സൈനികനും ഒഴിഞ്ഞുപോയ ബാഗ്രാമിൽ അഫ്ഗാൻ സൈനികർ കാവൽ നിൽക്കുന്നു.

യുഎസ് അധിനിവേശ നാൾവഴികൾ

2001 സെപ്റ്റംബർ 11: അൽ ഖായിദ ഭീകരർ ന്യൂയോർക്കിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്നു. അൽ ഖായിദ തലവൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ തണലിൽ.

2001 ഒക്ടോബർ 7: താലിബാൻ,അൽ ഖായിദ താവളങ്ങളിൽ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങുന്നു. യുഎസ് സ്പെൽ ഫോഴ്സസ് ടീമും സിഐഎ സംഘവും അഫ്ഗാനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. താലിബാൻ വിരുദ്ധ അഫ്ഗാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു പിന്തുണയും സൈനിക സഹായവും നൽകുക ലക്ഷ്യം.

2001 നവംബർ 13: യുഎസ് പിന്തുണയോടെ നോർത്തേൺ അലയൻസ് പട കാബൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിനകം, താലിബാൻ നേതാക്കൾ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു കടക്കുന്നു.

2001 ഡിസംബർ: യുഎസ് വ്യോമസേന കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ തോറ ബോറ ഗുഹകളിലെ അൽ ഖായിദ ഒളിത്താവളങ്ങൾ ബോംബിടുന്നു. ബിൻ ലാദൻ പാക്ക് അതിർത്തിയിലേക്കു കടക്കുന്നു.

ബാഗ്രാമിലെ യുഎസ് മിലിറ്ററി ബേസിനരികെ നടന്നുപോവുന്ന കുട്ടികൾ. ചിത്രം: WAKIL KOHSAR / AFP

2003 മേയ് 2: അഫ്ഗാനിലെ പ്രധാന നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് യുഎസ് സൈന്യം ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് സേന എണ്ണം കുറച്ചതോടെ താലിബാൻ വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക്.

2009 ഫെബ്രുവരി 17: ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നേരിടാൻ ബറാക് ഒബാമ 17,000 സൈനികരെക്കൂടി അഫ്ഗാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഇതോടെ അഫ്ഗാനിലെ ആകെ യുഎസ് സൈനികർ 38,000 ആയി. നാറ്റോ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർ 32,000.

2011 മേയ് 1: ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒളിത്താവളം ആക്രമിച്ച് യുഎസ് പ്രത്യേക കമാൻഡോ സംഘം വധിക്കുന്നു. പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് സഖ്യ സേനാ സാന്നിധ്യം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. പാക്ക് അതിർത്തിയിലെയും അഫ്ഗാനിലെയും താലിബാൻ, അൽഖായിദ താവളങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നു.

2011 ഡിസംബർ: ജർമനിയിലും ഖത്തറിലും വച്ച് അഫ്ഗാൻ താലിബൻ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമായി യുഎസ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ.

അഫ്‌ഗാനിലെ യുഎസ് സൈനികർ. ചിത്രം: ROSLAN RAHMAN / AFP

2014 മേയ് 27: വർഷാവസാനത്തോടെ 9800 പേരൊഴികെ ബാക്കി മുഴുവൻ യുഎസ് സൈനികരെയും അഫ്ഗാനിൽനിന്നു പിൻവലിക്കാനുള്ള പദ്ധതിരേഖയ്ക്കു ഒബാമ ഭരണകൂടം രൂപം നൽകുന്നു. 2016 അവസാനത്തോടെ മുഴുവൻ സേനയെയും പിൻവലിക്കുക ലക്ഷ്യം.

2014 ഡിസംബർ 28. അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് ആക്രമണ ദൌത്യത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനം. ഭൂരിഭാഗം സൈനികരും പിൻവാങ്ങുന്നു. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനു പരിശീലനം നൽകാനായി പതിനായിരം യുഎസ് സൈനികർ മാത്രം അഫ്ഗാനിൽ തുടരാൻ തീരുമാനം.

2017 ഓഗസ്റ്റ് 21: അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടവുമായി സമാധാനചർച്ചയ്ക്കു താലിബാനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുൻകയ്യെടുത്തു നടപടികൾ.

2018 സെപ്റ്റംബർ 4: താലിബാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് അഫ്ഗാൻ വംശജനും യുഎസ് നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ സൽമായി ഖാലിസാദിനെ യുഎസ് നിയോഗിക്കുന്നു.

2020 ഫെബ്രുവരി 29: ദോഹയിൽ യുഎസ്-താലിബാൻ ചർച്ച. സൈനികപിന്മാറ്റത്തിനു താലിബാനുമായി കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു. താലിബാനും അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടവുമായി സമാധാന ചർച്ച നടത്താനും ആഹ്വാനം.

2020 സെപ്റ്റംബർ 12: അഫ്ഗാൻ സർക്കാരും താലിബാനും തമ്മിൽ ദോഹയിൽ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കു തുടക്കം.

ചിത്രം:AFP

2020 ഡിസംബർ 2: അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ-താലിബാൻ നേതൃത്വം പ്രാഥമിക ധാരണകളിലെത്തുന്നു. 19 വർഷം നീണ്ട ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിനുശേഷം ആദ്യത്തെ സമാധാന രേഖ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു.

2021 ഏപ്രിൽ 14: സെപ്റ്റംബർ 11നകം മുഴുവൻ യുഎസ് സേനയും ഉപാധികളില്ലാതെ പിൻവാങ്ങുമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

2021 ജൂൺ 26: അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗാനി വൈറ്റ് ഹൌസിൽ എത്തി ബൈഡനുമായി കൂടിക്കാകാഴ്ച. സുരക്ഷാസഹായം തുടരും. അഫ്ഗാൻ ഭാവി അഫ്ഗാൻകാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബൈഡൻ.

2021 ജൂലൈ 2: ബാഗ്രാം വ്യോമത്താവളം യുഎസ് സൈന്യം ഒഴിയുന്നു. അഫ്ഗാനിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് യുഎസ് എംബസി സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള സൈനികർ മാത്രം. വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ അഫ്ഗാൻ സേനയെ തുരത്തി താലിബാൻ മുന്നേറുന്നു.

English Summary: US Forces to Leave Afghanistan in September. What is Next? Explainer