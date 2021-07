കോവിഡ് കുറയാത്തതിൽ ‌പേടി വേണ്ടേ? രക്ഷിക്കുമോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം?

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യത്തു മുഴുവൻ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുമ്പോഴും കേരളം ഒന്നാമതായി തുടരുന്നു! ജൂലൈ 3 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിലെ ശരാശരി ടിപിആർ 10.5 ആണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ ടിപിആർ ശരാശരി വർധന 0.3 കേരളത്തിനു പിന്നിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ സമയത്തെ ടിപിആർ 4.1, ഒഡീഷയിൽ 3.6. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രതിവാര വർധന 1.09%. ഈ കണക്കിലും രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് കേരളം തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം കോവിഡ് താഴാതെനിന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നു തുടങ്ങുന്നതെന്ന ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെയാകെ ആശങ്കയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനാരോഗ്യ തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അമിതമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രധാനമായി 3 കാര്യങ്ങളാണ്.

1) കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2) മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാർച്ചിൽ രണ്ടാം തരംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയത് മേയിൽ മാത്രം. 3) ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാൽ ഡെൽറ്റ വൈറസ് അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണോ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് ഗ്രാഫ് കുറയാതെ നിൽക്കുന്നതിനു കാരണം? ഇക്കാര്യത്തി‍ൽ വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? വിദഗ്ധർ പ്രതികരിക്കുന്നു...

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ

(കോവിഡ് വിദഗ്ധസമിതി അധ്യക്ഷൻ)

ഒന്നാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമതയോടെ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഒന്നാം തരംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഐസിഎംആർ നടത്തിയ സീറോ പ്രിവലൻസ് പഠനമനുസരിച്ച് രോഗവ്യാപനനിരക്ക മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതിന്റെ (21.6) ഏതാണ്ട് പകുതിമാത്രം (11.4) ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രോഗസാധ്യതയുള്ളവർ (Susceptible Population) കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചത്.

രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ, രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടിയിരുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംവിധാനം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുത്ത് സുസജ്ജമാക്കിയിരുന്നതിനാൽ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലും ഐസിയുവിലും രോഗികൾക്ക് ഉചിതമായ ചികിത്സ നൽകാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. കോവിഡ് ആശുപത്രിക്കിടക്കകളുടെ 60-70 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മൊത്തം രോഗികളിൽ 90% പേർക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടമാണിത്.

രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും ഉയർന്നിരുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഡെൽറ്റ വൈറസ്, രോഗം വന്ന് ഭേദമായവരിലും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരിലുമുള്ള രോഗപ്രതിരോധത്തെ പരിമിതമായി മറികടക്കുന്നതിനാൽ രോഗം ഭേദമായവർ റീ ഇൻഫക്‌ഷനും വാക്സീൻ എടുത്തവർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻഫക്‌ഷനും വിധേയരായിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവാകുന്നവരിൽ പലരും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗലക്ഷണമുണ്ടാവില്ലെന്നതും മരണ സാധ്യത തീരെയില്ലെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ്.

ഡോ.കെ.സുരേഷ് കുമാർ

(കോവിഡ് വിദഗ്ധസമിതി അംഗം)

ഡെൽറ്റ വൈറസിന്റെ ആധിപത്യം തന്നെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തുടരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഡെൽറ്റ എത്രത്തോളം പേരിലെത്തി എന്ന് ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണീകരണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജനസാന്ദ്രതയുമാണ്. നഗരങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ പ്രാദേശികയാത്രകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തിയതോടെ ഈ ഇടപഴകലുകൾ വർധിച്ചു. രോഗികൾ കുറയുന്നതിനിടെ ഒരേ നില തുടരുന്ന പ്ലാറ്റ്യൂ അവസ്ഥ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കേരളത്തിൽ തുടരാനാണ് സാധ്യത.

ഡോ. പി.എസ്.ഇന്ദു

(തൃശൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ മേധാവി)

മഹാമാരികൾ പെട്ടെന്നു വ്യാപിച്ച് പെട്ടെന്നു കുറയുന്നവയല്ല. റിപ്പോർട്ടിങ് കൃത്യമായ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ അതു വ്യക്തമാണ്. പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വ്യാപനം കുറയുക. രോഗികൾ കുറയുന്നതിനിടെ ഒരേ നില തുടരുന്ന പ്ലാറ്റ്യൂ ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ. പ്രതിരോധം കർശനമാക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാനാകും.

ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷ്

(കോവിഡ് വിദഗ്ധസമിതി അംഗം)

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അത്രകണ്ട് കൂടിയിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്പോഴും കുറയാതെ നിൽക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപിച്ച മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും കേരളത്തിനു സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥ അതല്ല. നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏതു സ്ഥലത്തും രോഗം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തപ്പെടും. സർക്കാർ വേണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചാലും ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വരും.

രോഗപ്പകർച്ചയെ പൂർണമായി നിർത്തുന്ന സംവിധാനം വരുന്നതുവരെ രോഗം പകരും. കേരളത്തിൽ പ്രായാധിക്യമുള്ളവരുടെയും രോഗാതുരതയുള്ളവരുടെയും എണ്ണം കൂടുതലും നേരത്തെ കോവിഡ് വന്നു പോയവരുടെ എണ്ണം കുറവുമായിരുന്നു. അതു ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കി. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തതിനാൽ രോഗശമനത്തിന്റെ വേഗവും കുറയും.

ഡോ. പത്മനാഭ ഷേണായി

(ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ)

കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെ ഓരോ ആഴ്ചയും 10% കണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ വ്യക്തമാകും. അതിന്റെ അർഥം സമൂഹത്തിൽ വൈറസിന്റെ പകർച്ച ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്നാണ്. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുകയും ഇരട്ട മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കുകയും അടച്ചിട്ട മുറികളിലെ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടിപിആർ ഇനിയും ഉയരും. രോഗികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കർശന നടപടികൾ പുനഃരാരംഭിക്കണം. നിലവിലെ ലോക്ഡൗൺ ചട്ടങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം മാർക്കറ്റുകളിലും ബെവ്കോ ഷോപ്പുകളിലും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലും പുനരാലോചന വേണം.

