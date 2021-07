വൈറസിന്റെ രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ; കോവിഡിലെ അടുത്ത വെല്ലുവിളി?

ബ്രസ്സൽസ് (ബെൽജിയം)∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ച 90കാരിയിൽ രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ബെൽജിയത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ മാർച്ചിലാണ് വയോധിക മരിച്ചത്. ഇവരിലാണ് യുകെയിൽ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൽഫ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബീറ്റ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഇവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് രണ്ടു വകഭേദങ്ങളും ഒരുമിച്ചു വന്നത് കാരണമായോ എന്ന ആശങ്ക ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിനുണ്ട്.

ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നയാളാണ് വയോധിക. വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ഇവർക്ക് വീട്ടില്‍വച്ചുള്ള പരിചരണം നൽകിയിരുന്നു. പലതവണ വീണതിനെത്തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. അന്നുതന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്നു വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വർധിക്കുകയും അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

‌തുടർന്നു നടത്തിയ രണ്ടു പരിശോധനകളിലാണ് ഇവരിൽ രണ്ടു വകഭേദങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചതാണോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനു കാരണമായതെന്നു പറയാനും ഗവേഷകർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് യൂറോപ്യൻ കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസിന് ശനിയാഴ്ച സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ജനുവരിയിൽ ബ്രസീലിയൻ ഗവേഷകരും രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന രണ്ടു കേസുകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് ശാസ്ത്ര ജേർണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

