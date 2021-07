തിരുവനന്തപുരത്ത് 73കാരിക്ക് സിക സ്ഥിരീകരിച്ചു; കേരളത്തിൽ ആകെ 19 രോഗികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി സിക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍നിന്നു കോയമ്പത്തൂര്‍ ലാബിലേക്ക് അയച്ച സാംപിളിലാണ് സിക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ 73 വയസുകാരിയിലാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 19 പേര്‍ക്കാണ് സിക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം എന്‍ഐവി ആലപ്പുഴയില്‍ അയച്ച 5 സാംപിളുകള്‍ കൂടി നെഗറ്റീവായി.

English Summary: 73 year old confirms Zika virus in Thiruvananthapuram, adding total cases to 19