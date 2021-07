മലപ്പുറം∙ ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിനു 40 പേരെ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സമസ്ത പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്. ആവശ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നു അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: 40 people should be allowed for Jumu'ah prayer: Samastha