മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ ദുബായിലെ ഏജന്റിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അജ്മൽ; മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുമായി ബന്ധം

കണ്ണൂർ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ ദുബായിലെ കാരിയർ ഏജന്റിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയതു പാനൂർ സ്വദേശി അജ്മൽ ആണെന്നു കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി. ടിപി കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നയാളാണ് അജ്മലെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടണ്ട്.

അജ്മലിനെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നു കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അജ്മലും അർജുൻ ആയങ്കിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷഫീഖുമായും അർജുന് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഷഫീഖിനെ അജ്മലിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അർജുൻ ആയങ്കിയാണ്.

ഷഫീഖിനെ ദുബായിലെ കാരിയർ ഏജന്റിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു കമ്മീഷൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 24 വയസ്സുള്ള അജ്മൽ ഒരു വർഷത്തോളം ദുബായിലുണ്ടായിരുന്നു.

അമ്മ സക്കീനയുടെ പേരിലുള്ള 3 സിം കാർഡുകളാണ് ഇടപാടുകൾക്കായി അജ്മൽ ഉപയോഗിച്ചത്. മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലാണ് ആശയ വിനിമയങ്ങളിൽ അജ്മലും ഷഫീഖും ഉപയോഗിച്ചത്. അതേസമയം കസ്റ്റംസ് തിരയുന്ന യൂസഫുമായി അജ്മലിനു ബന്ധമുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

