സംസ്ഥാനത്തു ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനം: 3 ജില്ലകളിൽ വൻനാശം; പത്തനംതിട്ടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്ടം വരുത്തിയ കാറ്റിനും മഴക്കും ഇടയാക്കിയത് ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര്‍. ഉയരമുള്ളതും സാന്ദ്രതകൂടിയതുമായ ഇടിമിന്നല്‍ മേഘങ്ങള്‍ രൂപമെടുത്തതില്‍നിന്നാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് ഉണ്ടായത്. സാധാരണ ഇത്തരം മേഘങ്ങളോ ഇടിമിന്നലോ കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകാറില്ല.

വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം സജീവമായിരിക്കും. കടല്‍ക്ഷോഭത്തിനും മണിക്കൂറില്‍ 65 കിലോമീറ്റര്‍ വരെവേഗതയുള്ള കാറ്റിനും നാല് മീറ്റര്‍വരെ ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ക്കും ഇടയുള്ളതിനാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ചവരെ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ പറവൂർ കുന്നത്തുനാട്, കാലടി പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി. പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തത്തപ്പള്ളി, കരിങ്ങാംതുരുത്ത്, നീർക്കോട്, ആലങ്ങാട്, പ്രദേശങ്ങളിൽ 8 വീടുകൾ പൂർണമായും നൂറോളം വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. മരങ്ങൾ കട പുഴകി വീണ് വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുണ്ടായി.



ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മഴയിലും കനത്ത കാറ്റിലുമാണ് വ്യാപക നാശമുണ്ടായത്. മരങ്ങൾ വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ കടപുഴകി വീണു. 8 വീടുകൾ പൂർണമായി തകർന്നു ആളപായമില്ല. മരങ്ങൾ വീണ് വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുണ്ടായി. നിരവധി വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളും തകർന്നു. സ്ഥലത്തെ കൃഷിയും പൂർണമായും നശിച്ചു.



കോവിഡ് ടിപിആർ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് കൃഷിനാശം കൂടി സംഭവിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾ കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. നിർക്കോട് സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ മരം വീണ് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പുലർച്ച നാലരയോടെ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി. സ്ഥലത്തെ ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചു.



രാവിലെയുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. എഴുമറ്റൂർ, അയിരൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുനൂറിലധികം വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തടിയൂർ, കടയാർ, പുത്തൻ ശബരിമല, എഴുമറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തെളിയൂർ, കൊട്ടിയമ്പലം മേഖലകളിലാണ് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത്. നൂറിലധികം വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ 6 വീടുകൾ പൂർണമായി തകർന്നു. നൂറിലധികം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ കടപുഴകി. രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഒരു മിനിറ്റ് നീണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് നാശം വിതച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇടറോഡുകളിലടക്കം മരങ്ങൾ വീണ് വഴി തടസപ്പെട്ടതിനാൽ പൂർണമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.



English Summary: Cloudburst is the reason for heavy rain and strong winds that cause severe damage in 2 districts of Kerala