സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാകും; പക്ഷേ കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കാനാകില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കടകൾ തുറക്കണമെന്ന വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാകും. കടകൾ അടച്ചിടരുത് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാനാകില്ല. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.



കോഴിക്കോട് കടകൾ തുറക്കണമെന്നാശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ, ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംസ്ഥാനം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. കട തുറക്കണമെന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത്.

കോവിഡ് രോഗബാധ പടർന്നു പിടിച്ച് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുന്ന അവസ്ഥ തടയാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നാടിന്റെ രക്ഷയെ കരുതിയാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും തയാറാകണം. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on Restrictions on opening of shops