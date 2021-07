രാജ്യത്ത് 31,443 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ; 4 മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ്; മരണം 2020

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 31,443 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നാലു മാസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിദിന കേസാണിത്. നിലവിൽ 4,32,778 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

24 മണിക്കൂറിൽ 49,007 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,00,63,720 ആയി. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.28% ആയി ഉയർന്നു.



രാജ്യത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് 2020 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 1,481 മരണവും മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നാണ്. ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള ആകെ മരണസംഖ്യ 4,10,784 ആയി.



