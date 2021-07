തിരുവനന്തപുരം∙ മാറ്റിവച്ച എൻജിനീയറിങ്‌, ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5ന് നടത്തും. ജെഇഇ പരീക്ഷ 24ന് നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവ മാറ്റിവച്ചത്. െജഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ മൂന്നാം സെഷൻ ഈ മാസം 20 മുതൽ 25 വരെ നടത്താൻ നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ നാലാം സെഷൻ ജൂലൈ 27 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടുവരെയും നടക്കും.

English Summary: Engineering, Pharmacy entrance exams to be held on August 5th