തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കൽ ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചു 1,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതി നടത്താൻ കിറ്റെക്‌സ് എംഡി സാബു എം.ജേക്കബ് തീരുമാനിച്ചതോടെ മലയാളിയുടെ ശ്രദ്ധ സ്വാഭാവികമായും ഈ സംസ്ഥാനത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് തെലങ്കാന വ്യവസായത്തിന് യോജിച്ച നാടായി മാറുന്നത്? എന്താണ് കേരളത്തിന് തെലങ്കാനയിൽനിന്നു മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുക? കേവലം ഏഴ് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന. 2014ൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടായി ഭാഗിച്ചപ്പോൾ രൂപംകൊണ്ട നാട്.

നിക്ഷേപകർ കൂട്ടമായി പറന്നെത്തുന്ന ഇടമാവാൻ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ എങ്ങനെയാണ് തെലങ്കാനയ്ക്ക് സാധിച്ചത് എന്നതിനുത്തരം അവർ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ‘ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്’ എന്ന വ്യാവസായിക നയമാണ്. 2014 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കണക്കു പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുവരെ തെലങ്കാനയിൽ 2 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണ് വ്യവസായികൾ നടത്തിയത്. തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണം യുവജനം നട്ടംതിരിഞ്ഞിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനോടകം അരലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് വ്യവസായമേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായത്. നിക്ഷേപസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്ന ഖ്യാതി നേടാൻ അതും തെലങ്കാനയെ സഹായിച്ചു.

വ്യവസായികൾക്ക് വരവേൽപ്

ആതിഥ്യ മര്യാദയ്ക്ക് പേരെടുത്ത നാടാണ് ഹൈദരാബാദ്. നൈസാമിന്റെ കാലം മുതൽതന്നെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പുലർത്തിയ പട്ടണം തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നല്ല. തെലങ്കാനയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയവരിൽ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകൾ ഇവാൻക ട്രംപ്, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നാദെല്ല തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സാബു എം.ജേക്കബിനെ തെലങ്കാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കെ.ടി.രാമറാവു.

അവരുടെ സന്ദർശനത്തെ ഉചിതമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ദേശീയ-രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കാനും തെലങ്കാനയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കിറ്റെക്സ് എംഡി സാബു എം. ജേക്കബിനെ പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വിരുന്നു നൽകി സ്വീകരിച്ചു. ‘പുതിയ നാട്’ എന്ന ചിന്ത വ്യവസായിയുടെ മനസ്സിൽനിന്ന് മായ്ച്ചുകളയുന്നതാണ് തെലങ്കാനയുടെ ഇത്തരം സൗഹാർദപരമായ രീതി. വ്യവസായ അനുയോജ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

കെടിആർ ഫാക്ടർ

തെലങ്കാനയുടെ ഐടി-വ്യവസായ രംഗത്തെ കുതിപ്പിനു കാരണക്കാരനായ പ്രധാനിയാണ് കെ.ടി രാമറാവു എന്ന കെടിആർ. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകൻ. സിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിൽനിന്ന് എംബിഎ ബിരുദമെടുത്ത ശേഷം 2014ൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാൽവച്ച തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയമുഖം. ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കും കാര്യക്ഷമതയോടെ കരുക്കൾ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനസമ്മതനായ നേതാവാണ് കെടിആർ.

അധികം ഉപദേശകരെ നിയമിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജയേഷ് രഞ്ജനുമായി ആലോചിച്ചാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. നിക്ഷേപത്തിന് എത്തുന്ന വ്യവസായികൾക്ക് ഏതുസമയത്തും കെടിആറിനെ ധൈര്യമായി സമീപിക്കാം. ട്വിറ്ററിൽ സജീവമായ മന്ത്രിയായതിനാൽ 24 മണിക്കൂറും കെടിആറിനെ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന സൗകര്യമുണ്ട്.

മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വ്യവസായികളുമായി ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്ന മന്ത്രിയാണ് കെ.ടി.രാമറാവു. തെലങ്കാനയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കു പരിഹാരമായത് ഐടി, മെഡിക്കൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, കാർഷിക, മെഡിസിൻ രംഗങ്ങളിലെ ഉണർവാണ് എന്ന് കെ.ടി.ആർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തെലങ്കാനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ഗൃഹപാഠവും ആവശ്യമറിഞ്ഞു നടത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാമെന്ന ഘടകവും കെ.ടി.ആറിനെ വ്യവസായികളുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നു.

കിറ്റെക്‌സ് പ്രതിനിധികൾക്കായി മന്ത്രി കെ.ടി ആർ ഒരുക്കിയ ഉച്ചവിരുന്ന്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

‘ഐപാസിൽ’ എല്ലാം ശരവേഗം

വ്യവസായ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തയാറാക്കിയ സംവിധാനമാണ് സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് അഥവാ ഏകജാലകം. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമെല്ലാം ഏകജാലകം ഉണ്ടെങ്കിലും തെലങ്കാനയുടെയത്ര ലളിതമല്ല നടപടിക്രമങ്ങൾ. വ്യവസായികൾക്കായി ടിഎസ്–ഐപാസ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സേവനംതന്നെ തെലങ്കാന തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യവസായം, നിർമാണം, സേവന മേഖലകൾക്കെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ആവശ്യമായ അനുമതികളെല്ലാം വാങ്ങിയെടുക്കാന്‍ ഈ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 23 വകുപ്പുകളിലെ 40 അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാത്തിരിക്കുകയോ വേണ്ട, ടിഎസ്–ഐപാസ് മാത്രം മതി.

തെലങ്കാന വ്യവസായ മന്ത്രി കെ.ടി. രാമറാവു ഹൈദരാബാദിൽ കിറ്റെക്‌സ് എംഡി സാബു എം. ജേക്കബ്, കിറ്റെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

തെലങ്കാന സർക്കാർ കണക്കു പ്രകാരം 2015 ജനുവരി മുതൽ 2018 നവംബർ വരെ 8500ലേറെ പ്രോജക്ടുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുമതി നൽകിയത്. അതുവഴി ഏകദേശം 1.4 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം! ഇതിൽ 6000ത്തോളം പ്രോജക്ടുകൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇവയുടെ നിക്ഷേപമൂല്യം 60,660 കോടി രൂപ വരും. 2.7 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാനായെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അടുത്ത നാലു വർഷത്തിനിടെ മൂന്നു ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. അതിനാൽത്തന്നെ പദ്ധതികൾക്ക് ഇനിയും വേഗത്തിൽ അനുമതി നൽകാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച നിർദേശം. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയ കിറ്റെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്ത മാസംതന്നെ നിർമാണോദ്ഘാടനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നയത്ര വേഗത്തിൽ തെലങ്കാനയുടെ ഐപാസ് വിഭാഗം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

മലിനീകരണം പരിഹരിക്കുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ

കേരളമുൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ തെലങ്കാനയെ സഹായിച്ച മറ്റൊരു ഘടകമാണ് സർക്കാർ ഇടപെടലിലെ വ്യത്യസ്‌തത. ഇവിടെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ഫാക്‌ടറി മാലിന്യം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെയും സമ്മർദം വ്യവസായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. അവ സംസ്ഥാനം ഒരുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ നയം. അതായത്, തെലങ്കാനയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒരു വ്യവസായ സംരംഭത്തിനുപോലും ഈ 7 വർഷത്തിനിടയിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് പോലും പൂട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

പരിസ്‌ഥിതിവാദികളുടെ എതിർപ്പിന് ഇടയാക്കിയിട്ടും കൂസലില്ലാതെ, നയത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താതെയാണ് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടിആർഎസ്) സർക്കാർ മുൻപോട്ടുപോവുന്നത്. എന്നാല്‍ വ്യാവസായിക മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനെ ഉൾപ്പെടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും അടുത്തിടെ ട്രൈബ്യൂണലിനു കൈമാറി. ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാൻ 5 പ്രോജക്ട് ഓഫിസർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സെല്ലും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമരങ്ങൾ വാഴാത്ത നാട്

തൊഴിലാളി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തെലങ്കാന ഇനിയും വളരാനുണ്ടെന്ന് 2020ലെ സിംഗരേനി ഫാക്‌ടറി സംഭവം തെളിയിച്ചുവെങ്കിലും സമരം വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞത് പ്രധാനനേട്ടമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അന്ന് കൽക്കരി ഖനികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ അരലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളാണു മൂന്നു ദിവസം പണി മുടക്കി സമരം ചെയ്തത്.

അതേസമയം, കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വേതന സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ പോലുള്ളവ തീരെ വളരാത്ത നാടെന്ന ചരിത്രമാണ് തെലങ്കാനയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതിനു പ്രധാന കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയാണ്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറണമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും സമരം ചെയ്‌ത്‌ കമ്പനികൾ പൂട്ടിയാൽ അന്നം വഴിമുട്ടുമെന്ന് പൊതുജനവും ഭയക്കുന്നതാണ് തെലങ്കാനയിൽ സമരങ്ങൾ വിജയിക്കാത്തതിന് പ്രധാനകാരണം. ആഴ്‌ചയിൽ ആറ് ദിവസവും മടിയില്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ തെലങ്കാനയിലെ ആളുകൾ തയാറാണ്.

ഹൈദരാബാദിലെ ഹൈടെക്ക് സിറ്റിയിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: NOAH SEELAM / AFP

ഹൈദരാബാദ് എന്ന വിജയമാതൃക

ഐടി, മരുന്നു കയറ്റുമതി–ഇറക്കുമതി രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം, ഉയരുന്ന ജീവിതനിലവാരം, പ്രതിശീർഷവരുമാനം, സ്ഥല ലഭ്യത... ഏഴു വർഷംകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച വ്യവസായികളെ തെലങ്കാനയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മൂന്നരക്കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ്, ഐടി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രംഗങ്ങളിൽ അസാമാന്യ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന തലസ്ഥാനനഗരിയിലെ തിരക്കുകൾ കുറയാനും സമാന്തരമായി ചെറുപട്ടണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും സർക്കാർ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി അവസരങ്ങളാണു വ്യവസായികളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്.

കയ്യടിക്കാൻ ഏറെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പോരായ്‌മകൾ ഇല്ലാതെയല്ല തെലങ്കാനയുടെ വികസന വളർച്ച. എല്ലാ ജില്ലകളിലും വികസനം എത്തുന്നില്ല, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല മേഖലകളും പാടെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ പലതും തകർച്ചയിലാണ്, ജനങ്ങൾ മറ്റു തൊഴിലുകളിലേക്ക് ചുവടുമാറുന്നു, പരിസ്‌ഥിതി സംരക്ഷണം, സമ്പന്ന-ദരിദ്ര വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള അന്തരം, കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ തെലങ്കാനയ്ക്കു മുന്നിലുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും തെലങ്കാനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം.

