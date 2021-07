യുഎസ് പൗരനെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉള്ളില്‍ ആഴത്തിലുണ്ട്: സുന്ദര്‍ പിച്ചെ

ലണ്ടന്‍∙ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ തന്റെയുള്ളില്‍ ആഴത്തിലുണ്ടെന്നും താനാരാണ് എന്നതില്‍ ഇന്ത്യക്കു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചെ. കലിഫോര്‍ണിയയിലെ സിലിക്കണ്‍ വാലിയില്‍ ഗൂഗിള്‍ ആസ്ഥാനത്ത് ബിബിസിക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ള സ്ഥാനം സുന്ദര്‍ പിച്ചെ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ജനിച്ച സുന്ദര്‍ പിച്ചെ ചെന്നൈയിലാണു വളര്‍ന്നത്.



സ്വതന്ത്ര ഇന്റര്‍നെറ്റ് നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും പുതുതായി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും പിച്ചെ പ്രതിപാദിച്ചു. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സും (എഐ) ക്വാണ്ടം കപ്യൂട്ടിങ്ങും ഈ നൂറ്റാണ്ടില്‍ വന്‍വിപ്ലവങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്ര ഇന്റര്‍നെറ്റ് വന്‍ ഭീഷണിയാണു നേരിടുന്നതെന്നും ഗൂഗിളിന്റെ പ്രധാന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളൊന്നും ചൈനയില്‍ ലഭ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: India is deeply within me, a big part of who I am, says Google CEO Sundar Pichai