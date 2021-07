മദ്യശാല ആൾത്തിരക്ക് ഇല്ലാത്തിടത്തേക്ക് മാറ്റണം: സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ ആൾത്തിരക്ക് ഇല്ലാത്തിടത്തേക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതു ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ മദ്യവിൽപന ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബിവറേജസ് ഔട്ട്‍ലറ്റുകൾക്കു മുന്നിലെ തിരക്കു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്നു സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.

മദ്യശാലകൾക്കു മുന്നിലെ തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എക്സൈസ്, പൊലീസ് വകുപ്പുകളെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ നിർദേശം നൽകി. ബാറുകൾ തുറന്നതോടെ തിരക്കു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മദ്യവിൽപനയ്ക്കു ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതായും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കേസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.



പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽനിന്നു മദ്യശാലകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം എന്ന നിർദേശം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൽനിന്നു വന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2016ൽ ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാതകളുടെ 500 മീറ്റർ പരിധിയിൽ മദ്യശാലകൾ പാടില്ലെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നതു തടയാനും റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താനമായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്.



സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കോടതി ഉത്തരവിനെ മറികടക്കാൻ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ തേടി. ദേശീയപാതാ പദവി നഷ്ടമായ കേരളത്തിലെ പാതയോരങ്ങളിലെ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ബാറുടമകളുടെ അഭ്യർഥന ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്നു കണ്ണൂർ, കുറ്റിപ്പുറം, ചേർത്തല, തിരുവനന്തപുരം പാതയോരങ്ങളിലെ മദ്യശാലകൾ തുറന്നിരുന്നു.



