മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ സഹോദരിയില്ല; പങ്കജ മുണ്ടെയുടെ കരുനീക്കം ഉറ്റുനോക്കി ബിജെപി

മുംബൈ ∙ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിലെ അതൃപ്തി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നേതാവും ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമായ പങ്കജ മുണ്ടെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കി ബിജെപി. ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) മുംബൈയിൽ അനുയായികളുടെ യോഗം പങ്കജ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവി പരിപാടികൾ ഈ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ മകളാണു പങ്കജ. സഹോദരി പ്രീതം മുണ്ടെയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ മറ്റൊരു നേതാവ് ഭഗവത് കാരാഡിന് അവസരം നൽകിയതാണു പങ്കജയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും തീരുമാനത്തിൽ പങ്കജയുടെ അനുയായികൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. തുടർന്നാണ് അനുഭാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പങ്കജ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രീതം മുണ്ടെയ്ക്കു പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബീഡ്, അഹമ്മദ്‌നഗർ ജില്ലകളിലെ 80 ഭാരവാഹികൾ അയച്ച രാജിക്കത്ത് ബീഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര മസ്‌കെയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേസമയം, പാർട്ടിക്കെതിരായ നിലപാടുകളൊന്നും പങ്കജ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ‘പങ്കജ ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ്. അവർക്കു സംഘടനയിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. പ്രവർത്തകരുടെ അസ്വസ്ഥത അവർ രമ്യമായി പരിഹരിക്കും’– ബിജെപി നേതാവ് രാം ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.



നരേന്ദ്ര മോദി

പ്രീതിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെയും ഷിൻഡെ ന്യായീകരിച്ചു. ‘ബിജെപി അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയാണ്. പാർട്ടിക്ക് എല്ലാ മേഖലകളെയും വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളണം. സംഘടനയുടെ വളർച്ച മനസ്സിൽ വച്ചാണ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്.’– അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: Maharashtra BJP leaders ‘wait and watch’ as Pankaja Munde set to meet bitter followers