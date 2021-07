ഇറാഖില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; ഓക്സിജന്‍ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, 44 മരണം

നാസിറി∙ ഇറാഖിലെ നാസിറിയില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രിക്ക് തീപിടിച്ച് 44 പേര്‍ മരിച്ചു. 67 പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ഓക്സിജന്‍ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടകാരണമെന്നു സംശയിക്കുന്നു. നാസിറിയിലെ ആരോഗ്യ, ആഭ്യന്തര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ അല്‍ കദിമി ഉത്തരവിട്ടു.

ആശുപത്രിയുടെ മാനേജരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. മാനേജരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. മരിച്ചവരില്‍ രണ്ടു പേർ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണ്. ഇറാഖിൽ ഇതുവരെ 1.4 ദശലക്ഷം പേർക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 17,592 പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



