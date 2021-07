‘എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനവും എഎപി എപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞു’; വഴിമാറുമോ സിദ്ദു?

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ അഭ്യന്തര കലാപം ഈ ആഴ്ചയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിമരുന്നിട്ട് മുതിർന്ന നേതാവ് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. പ്രതിപക്ഷമായ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ (എഎപി) ചാരിയുള്ള സിദ്ദുവിന്റെ പ്രതികരണമാണു കോൺഗ്രസിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത്.

‘പഞ്ചാബിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനവും എഎപി എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന്, കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അഴിമതി, വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി, പഞ്ചാബ് മോഡൽ എന്നിവയെല്ലാം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആരാണു ശരിക്കും പഞ്ചാബിനായി പോരാടുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്നു വ്യക്തം’– സിദ്ദു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞാൽ, എന്റെ ജനാഭിമുഖ്യ അജൻഡയെ കാണാതിരിക്കാനാകില്ല’ എന്നു തുട‌ർന്നുള്ള ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2017ൽ ബിജെപി വിട്ട സിദ്ദുവിന്റേത് ധീര നടപടിയാണ്, അകാലിദളിനും പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ കുടുംബത്തിനെതിരെയും ശബ്ദമുയർത്തി എന്നിങ്ങനെ പ്രശംസിച്ചു പഴയൊരു വിഡിയോ ക്ലിപ് എഎപി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ് പങ്കുവച്ചതിനു മറുപടിയായാണു സിദ്ദുവിന്റെ വാക്കുകൾ.



സിദ്ദുവിന്റെ ട്വീറ്റ് ഒരേസമയം പല ചർച്ചകൾക്കു വഴിവച്ചു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എഎപിയിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, എഎപിയെ പരിഹസിക്കുകയാണു സിദ്ദു ചെയ്തെന്നു മറുവിഭാഗം പറയുന്നു. ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ അമരീന്ദർ സിങ്ങിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ മാറ്റാനും എഎപി, അകാലിദൾ വിഷയങ്ങളിലേക്കു ചർച്ച എത്തിക്കാനുമാണു സിദ്ദു ശ്രമിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



