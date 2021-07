ആ നക്ഷത്രം പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ ഉള്ളതല്ല, ചെ ഗവാര തൊപ്പിയിലേത്: ഷാഫി

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തുമായോ പ്രതി അർജുൻ ആയങ്കിയുമായോ ബന്ധമില്ലെന്നു ടിപി വധക്കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി. തന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തതു പൊലീസ് യൂണിഫോമിലുള്ള നക്ഷത്രമല്ല, ചെ ഗവാര തൊപ്പിയിലുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ് സഹോദരിയുടേതാണെന്നും ഷാഫി അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി നൽകി.

കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഹാജരായ ഇയാളെ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിലാണു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ പ്രമുഖരാണു ടിപി കേസ് പ്രതികളായ കൊടി സുനിയും മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുമെന്നാണു കസ്റ്റംസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുൻ ആയങ്കിയുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ഷാഫിയോട് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



അർജുൻ ആയങ്കിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇയാൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തോയെന്ന് അറിയില്ലെന്ന നിലപാടും ആവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഷാഫി ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നോട്ടിസ് തീയതിപ്രകാരം വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഷാഫിക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണു കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ.



English Summary: Nothing to do with gold smuggling or Arjun Ayanki says TP case accused Mohammad Shafi