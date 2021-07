ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് യുപി നയം വേണോ; ബിഹാർ എൻഡിഎയിൽ ഭിന്നത

പട്ന ∙ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ നയം അനുകരിക്കണമോ എന്നതിനെചൊല്ലി ബിഹാർ എൻഡിഎയിൽ ഭിന്നത. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ബിജെപി മന്ത്രിമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളിലാണ്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനു നിയമനിർമാണമെന്ന യോഗി സർക്കാരിന്റെ നയത്തോടു യോജിപ്പില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചു.

ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനു നിയമം ഫലപ്രദമാകില്ലെന്നു നിതീഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്കു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ബോധവൽക്കരണവും നൽകിയാൽ ജനസംഖ്യ കുറയുമെന്നാണു നിതീഷിന്റെ പക്ഷം. ബിജെപിയിൽനിന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്ങും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രേണു ദേവിയും മന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയും യുപി മാതൃകയിലുള്ള ജനസംഖ്യാനയം ബിഹാറിലും നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ്.



ബിഹാറിലും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനായി നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നു ഗിരിരാജ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്ത്രീകളെയല്ല പുരുഷന്മാരെയാണു ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതെന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രേണു ദേവിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നിതീഷിനെതിരായി. വന്ധ്യംകരണത്തോടു പുരുഷന്മാരിലെ ഭയമാണു ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിലെ വെല്ലുവിളിയെന്നു രേണു പറഞ്ഞു.



രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുള്ളവർക്കു പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം കൊണ്ടു വരുമെന്നു പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു. രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുള്ളവർക്കു നഗരസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനു വിലക്കുള്ള നിയമം നിലവിലുണ്ട്. സമാന വ്യവസ്ഥ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ബാധകമാക്കിയാകും നിയമനിർമാണം.



