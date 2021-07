ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഹില്‍ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും വലിയ തോതില്‍ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ എത്തുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ടൂറിസവും വ്യവസായവും കോവിഡ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ രാജ്യം മുഴുകുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഹില്‍ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും ചന്തകളിലും മാസ്‌ക് പോലും ധരിക്കാതെ ഇത്രയധികം ആളുകള്‍ തിക്കിത്തിരക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



എട്ടു വടക്കുകഴിക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. കോവിഡ് വകഭേഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുസംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതേയുള്ളു. താഴേത്തട്ടില്‍ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കണം. ആളുകള്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചില വടക്കുകിഴക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു.

English Summary: "Crowds Without Masks In Hill Stations, Markets Cause For Concern": PM