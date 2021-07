ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യന്‍ വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ റഷ്യന്‍ വാക്‌സീനായ സ്പുട്‌നിക് V നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങും. റഷ്യന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ആര്‍ഡിഐഎഫ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പ്രതിവര്‍ഷം 30 കോടി ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ആര്‍ഡിഐഎഫ് വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിവര കൈമാറ്റം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗമാലേയ സെന്ററില്‍നിന്ന് സെല്‍, വെക്ടര്‍ സാംപിളുകള്‍ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സെപ്റ്റംബറില്‍ ആദ്യ ബാച്ച് വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ആര്‍ഡിഐഎഫുമായി സഹകരിച്ച് സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി അദാര്‍ പുനെവാല അറിയിച്ചു. ഉയര്‍ന്ന ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷയുമുള്ള സ്പുട്‌നിക് V വാക്‌സീന്‍ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാക്കുകയെന്നത് നിര്‍ണായകമാണ്. വൈറസിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് രാജ്യാന്തര സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും പുനെവാല പറഞ്ഞു.

English Summary: Serum Institute To Produce Sputnik V From September, Says Russian Maker