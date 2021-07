കേരളത്തിൽ എല്ലാ കടയും വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ തുറക്കും; തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യാപാരികൾ

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കടകളും വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ തുറക്കുമെന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി. ഇക്കാര്യം സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുകൂല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.സേതുമാധവന്‍ മനോരമ ന്യൂസിലെ പ്രത്യേക ചര്‍ച്ചാ പരിപാടിയില്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗവ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം രാത്രി എട്ടു വരെ നീട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ബാങ്കുകളില്‍ അഞ്ച് ദിവസവും ഇടപാടുകാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. കടകള്‍ തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗണും തുടരും. ഇളവുകളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തോടും ആലോചിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ അശാസ്ത്രീയമെന്നു വിദഗ്ധരും നിയന്ത്രണം മൂലം ജീവിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് വിവിധ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളും പരാതി പറയുന്നതിനിടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നത്. കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം ഒരു മണിക്കൂര്‍ നീട്ടിയെങ്കിലും വ്യാപാരികളടക്കം ഉന്നയിച്ച പരാതികള്‍ക്ക് പരിഹാരമായേക്കില്ല.



ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ) അഞ്ചില്‍ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും കടകള്‍ തുറക്കാവുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പരിമിതമാണ്. ബി കാറ്റഗറിയില്‍ തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും സി കാറ്റഗറിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയുമേ കട തുറക്കാനാവു. ഡി കാറ്റഗറിയില്‍ അവശ്യവിഭാഗങ്ങളൊഴികെ ഒന്നും തുറക്കാനാവില്ല. ശനിയും ഞായറും സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണിനും മാറ്റമില്ല.



സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം ബി, സി കാറ്റഗറിയിലാണ്. അതിനാല്‍ കടകള്‍ തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്ക് എന്ന രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഇനിയും തുടര്‍ന്നേക്കും. ഇതൊഴിവാക്കണമെന്ന വിദഗ്ധസമിതി ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ല. ബുധന്‍ മുതല്‍ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണു പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇളവുകളും.



English Summary: Traders threaten to open shops on all days from Thursday