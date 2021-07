മുടിവെട്ടാൻ പോയെന്നു നുണ, ജനൽവഴി ചാടി; അർജുനെ പൊലീസ് കുടുക്കിയതെങ്ങനെ?

വണ്ടിപ്പെരിയാർ(ഇടുക്കി) ∙ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചൂരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ 18 ലയങ്ങളടങ്ങിയ ലൈൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ മഴപ്പെയ്ത്താണ്. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ സഹോദരനെപ്പോലെ കഴി‍ഞ്ഞവന്റെ ക്രൂരതയിൽ പൊലിഞ്ഞ ആറുവയസ്സുകാരിയെ ഓർത്തുള്ള കണ്ണീർപെയ്ത്തിന് പുറത്തെ മഴയേക്കാൾ കട്ടിയാണ്. തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിക്കുനേരേ കത്തിയുമായി പാഞ്ഞടുത്തും മുഖത്തടിച്ചും ലയത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ അവരുടെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും തീർക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്.

ജൂൺ 30 ബുധൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ലയമാകെ വിറങ്ങലിച്ച ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ആറു വയസ്സുകാരിയെ ലയത്തിലെ പൂജാമുറിയിലെ കയറിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരു കാൽ കട്ടിലിലും മറ്റേ കാൽ നിലത്തും കുത്തി കഴുത്ത് പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവൾ. കഴുത്തിലെ ഷാൾ മുറിയിലെ പഴക്കുല കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്ന കയറിൽ കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതാണെന്നേ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നൂ. കുട്ടി എപ്പോഴും ഷാൾ കഴുത്തിലിട്ട് കളിക്കുന്നത് അറിയാവുന്ന വീട്ടുകാർ മറ്റൊന്നും സംശയിച്ചില്ല. മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുട്ടിയെ കയറിൽനിന്ന് അഴിച്ച് പുറത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത് അടുത്ത ലയത്തിലെ താമസക്കാരൻ കൂടിയായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ അർജുനാണ്. കുട്ടിയുടെ ദേഹം കയ്യിലെടുത്ത് കുലുക്കുകയും ഓടി തൊട്ടടുത്ത ലയത്തിലുള്ള നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ പക്കലെത്തിച്ചതും അർജുനാണ്. പിന്നീട് പൾസ് ഇല്ലെന്നു കണ്ട് വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അവിടെവച്ചാണു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സിഐ പറഞ്ഞു: പോസ്റ്റുമോർട്ടം വേണം

പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം കൂടാതെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വണ്ടിപ്പെരിയാർ സിഐ തയാറായില്ല. ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം അവസാനിച്ച് കുട്ടിയെ വിട്ടുനൽകുമ്പോഴേക്കും കൊലപാതകം തന്നെയെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരയായിരുന്നു ആറു വയസ്സുകാരി. ഇതോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കി.

അതേസമയം ആറു വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം പുറംലോകം അറിഞ്ഞതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രതി അർജുൻ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുളിക്കുകയും കൃത്യം നടത്തിയ സമയത്തു ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ കയറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ അഴിച്ചെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയ തക്കം നോക്കിയാണ് അർജുൻ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി കുളിക്കുകയും തുണി കഴുകുകയും ചെയ്തത്.

പിന്നീട് കുട്ടി മരിച്ച മുറിയിലെത്തി, താൻ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട ജനൽ അകത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിടാനും പ്രതി മറന്നില്ല. ഈ സമയം സമീപവാസികളായ പുരുഷൻമാരെല്ലാം ആശുപത്രിയിലേക്കു പോയിരുന്നു. അവിടെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒന്നടങ്കം ലയത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ആയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ മുടി വെട്ടുന്നതിനു ലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിയ അർജുൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെനിന്നു മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നതായി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. അതോടെ അർജുനിലേക്ക് പൊലീസിന്റെ സംശയം നീണ്ടു. മുടിവെട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് മുങ്ങിയ അതേ സമയത്ത് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അർജുനനെയും കുട്ടിയെയും കണ്ടിരുന്നതായി ഇയാളുടെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ നൽകിയ മൊഴിയും നിർണായകമായി.

ജനൽ വഴി രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നു പൊലീസിനു തെളിവെടുപ്പിനിടെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അർജുൻ.

സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുവായ സ്ത്രീയും നൽകിയ മൊഴികൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു അർജുന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. താൻ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മുടി വെട്ടാൻ പോയിരുന്നു എന്നുമാണ് ആദ്യ തവണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. രണ്ടാം തവണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പൊലീസ്, ഇതല്ലേ സത്യം എന്നു ചോദിച്ചു. അർജുൻ പറഞ്ഞതു കളവാണെന്നു പൊലീസ് സമർഥിച്ചതോടെ ഇയാൾ പതറി. പിന്നാലെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ആ കുഞ്ഞുകണ്ണുകൾ അയാൾ തിരുമ്മിയടച്ചു...

ജൂൺ 30 ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ മുടി വെട്ടിക്കാൻ തോട്ടത്തിനു സമീപത്ത് എത്തിയ അർജുൻ മറ്റുളളവർ മുടി വെട്ടുന്നതിനിടെ അവിടെനിന്നു പോയി. ഇയാൾ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലയത്തിനു മുന്നിൽ പെൺകുട്ടി നിൽപുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുവായ സ്ത്രീക്ക് ചക്ക മുറിച്ചു നൽകിയ ശേഷം അർജുൻ കുട്ടിയെ ലയത്തിലെ മുറിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കു നൽകാനായി ഇയാൾ മിഠായി കരുതിയിരുന്നു. പകൽ സെൻട്രൽ ജംക്‌ഷനിലെ കടയിൽനിന്ന് അർജുൻ മിഠായി വാങ്ങിയെന്നു തെളിവെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതി അർജുൻ.

പീഡനത്തിനിടെ ബോധരഹിതയായ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു എന്നു കരുതി അർജുൻ വീട്ടിലെ അലമാരയിൽനിന്നു ഷാൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന്, വാഴക്കുല പഴുപ്പിക്കാൻ മുറിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കയറിൽ കുട്ടിയെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പെൺകുട്ടി കണ്ണു തുറന്നു. എന്നാൽ അർജുൻ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി അടച്ചു. തുടർന്ന് വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ അടച്ച ശേഷം ജനൽ വഴി പുറത്തിറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു. മൂന്നു വയസ്സു മുതൽ ചോക്‌ലേറ്റ് വാങ്ങി നൽകി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അർജുൻ സമ്മതിച്ചു. ഓരോ തവണയും കുട്ടി കരയാതിരിക്കാൻ വാ പൊത്തി പിടിക്കുകയും അതൊന്നും ആരോടും പറയാതിരിക്കാൻ മിഠായി നൽകുകയുമായിരുന്നത്രേ.

രണ്ടു തവണ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചപ്പോഴും ചൂരക്കുളത്ത് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് വലയം ഭേദിച്ചു കയറിയ ആൾ പ്രതിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു കത്തിയുമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ മരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലയത്തിലുള്ളവരുടെ ഏക ആവശ്യം. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പതിനാറുകാരൻ സഹോദനു ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന പോയത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. സ്വന്തം ചേട്ടനെപ്പോലെ കരുതിയവൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ഈ ദ്രോഹം ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി ഒരു സൂചനയെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊന്നുമോളുടെ ജീവൻ കാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അലമുറയിട്ട് കരയുകയാണ് വീട്ടുകാർ.

അർജുനെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. ചിത്രം: മനോരമ

മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, എംപിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ മനോജ്കുമാർ, വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ, കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, വാഴൂർ സോമൻ എംഎൽഎ എന്നിവരടക്കം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുളളവർ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട് മുഴുവൻ പ്രാർഥിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിനായാണ്. വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് നീതി കിട്ടണം, എത്രയും വേഗം!!

English Summary: 6 Year Old girl Brutally Raped and Hanged to Death; Family Seeks Justice