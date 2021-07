ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാര്‍ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്തയിൽ വർധന. 17 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 28 ശതമാനമായാണു വർധന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. ഇതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ടാകും.

എന്നാൽ 2020 ജനുവരി ഒന്നുമുതലുള്ള കുടിശിക എന്നു നൽകുമെന്നു വ്യക്തമല്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ അധിക ബാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷൻകാരുടെയും ഡിഎ, ഡിആർ വർധന കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചത്.

