അന്ന് ആ മിന്നലിൽ പൊലിഞ്ഞത് 35 ജീവൻ; പാലക്കാടിന്റെ ഓർമയിൽ മായാത്ത ഇടിത്തീ

ഇടിമിന്നലിന്റെ ഭീകരത പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത് മൂന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിന്നലേറ്റ് എഴുപതോളം പേർ മരിച്ച വാർത്ത കേട്ടപ്പോഴാകും. ഇതുപോലൊരു മിന്നൽ അപകടം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു നമ്മുടെ നാട്ടിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1973 ഏപ്രിൽ 4ന്. അന്ന് പാലക്കാട് മംഗലംഡാമിനടുത്തുള്ള കടപ്പാറയിലെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ മിന്നലിൽ വെന്തെരിഞ്ഞത് 35 പേരാണ്, അതിൽ 34 പേരും 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ.

ചാലക്കുടി സ്വദേശിയുടെ തോട്ടത്തിൽ കപ്പയായിരുന്നു അന്നു കൃഷി. ഇരുനൂറോളം തൊഴിലാളികൾ സ്ഥിരമായി പണിക്കുണ്ടാകും. കുഞ്ചിയാർപതിയിൽ മലമുകളില്‍ തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി നിർമിച്ച പാടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 34 പെൺകുട്ടികളും ഒരു പുരുഷ തൊഴിലാളിയുമാണ് പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പാടി പൂർണമായി കത്തിയെരിഞ്ഞു. അന്ന് അപകടത്തിൽനിന്നു കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട മംഗലംഡാം മുപ്പത്തഞ്ച് ബ്ലോക്കിൽ എം.കേശവൻ പറയും ബാക്കി കഥ:

മംഗലം ഡാം കടപ്പാറ കുഞ്ചിയാർപതിയിൽ 1973ലുണ്ടായ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കേശവൻ സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ഇടിത്തീയായി ആ ഓർമകൾ

‘‘പണിക്കാർക്കു താമസിക്കാനുള്ള പാടി മൂന്നു തട്ടുകളായാണു നിർമിച്ചിരുന്നത്. താഴെ തട്ടിൽ പുരുഷന്മാർ, തൊട്ടുമുകളിൽ സ്ത്രീകൾ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉറങ്ങും’’. ഈസ്റ്റർ–വിഷുക്കാലമായിരുന്നു അത്. വിഷുവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി അത്തവണത്തെ കപ്പ വിളവെടുപ്പു പൂർത്തിയായിരുന്നു. ലോഡ് കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ലോറികളിൽ കപ്പ കയറ്റലാണ് അന്നത്തെ ജോലി. ലോഡ് കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽപോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഇനി വിഷു ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അടുത്ത വിളവിറക്കുന്ന സമയത്തു തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി.

പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ശക്തമായി ഇടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഞെട്ടിയുണർന്നു. കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതിനു മുൻപേ പാടിയുടെ ഒരരികിൽനിന്നു തീയുയരുന്നതു കണ്ടു ഞങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിയോടി. അൽപദൂരം ചെന്നപ്പോൾ വലിയ സ്ഫോടനശബ്ദം. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, തൊട്ടുമുൻപുവരെ ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന പാടി കത്തുന്നതാണു കണ്ടത്. ഉള്ളിൽനിന്നു നിലവിളികൾ. പിന്നീടൊന്നും ഓർമയില്ല. കത്തുന്ന മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ പുക ശ്വസിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഞാനവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നു.

മലയാള മനോരമയിൽ 1973 ൽ പാലക്കാടുണ്ടായ ഇടിമിന്നൽ മരണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന വാർത്ത.

മലമുകളിൽനിന്നാൽ നോക്കെത്താ ദൂരം കപ്പത്തോട്ടമാണ്. അടിവാരത്താണ് ആൾത്താമസമുള്ളത്. നെന്മാറ വേലയായിരുന്നു അന്ന്. നാട്ടുകാർ മിക്കവരും വേലയ്ക്കു പോയിരുന്നു. ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ ലോറികളിലാണു പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെയാണു നാട്ടുകാർ വിവരമറിയുന്നത്. വേല കഴിഞ്ഞു തിരികെയെത്തിയവരെല്ലാം നേരെ മലമുകളിലേക്കാണു വന്നത്. അവർക്കു കാണാൻ അവിടെ ബാക്കിയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചു ചാരവും കുറേ എല്ലിൻ കഷണങ്ങളുമല്ലാതെ. പരുക്കേറ്റവരിൽ ചിലർ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലും മരിച്ചു. അവരുടെ കണക്കൊന്നും എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല.

35 പേരാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം മരിച്ചത്. ഒരാളുടെ പോലും മൃതദേഹം കിട്ടിയില്ല. കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് അവിടെത്തന്നെ കുഴിയെടുത്തു മൂടുമ്പോൾ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അന്നെനിക്ക് 21 വയസ്സാണ്. 2 വർഷത്തിലേറെയായി അവിടെയായിരുന്നു ജോലി. മൂന്നര രൂപയും മൂന്നു നേരം ഭക്ഷണവും കൂലി കിട്ടും. തൊഴിലാളികളിൽ പ്രദേശവാസികൾ വളരെക്കുറവായിരുന്നു. മുതലാളി ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്. ചാലക്കുടി, തൃശൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരായിരുന്നു പണിക്കാരേറെയും. ഈ നാട്ടുകാരിൽ ഞാനടക്കം കുറച്ചുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അന്നു പുക ശ്വസിച്ചതിനു ശേഷം എനിക്ക് ആസ്ത്‌മ പതിവായി. കുറച്ചുകാലം റോഡ് പണിക്കു പോയിരുന്നു. ശ്വാസംമുട്ടൽ കലശ്ശലായതോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതായി. പിന്നീടു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട്ടുകാവലിനു പോയി. ഇപ്പോള്‍ കുറേക്കാലമായി ലോട്ടറിക്കച്ചവടമാണ്.

അപകടത്തിനു ശേഷം അധികം വൈകാതെ മുതലാളി സ്ഥലം വിറ്റു. കപ്പക്കൃഷി നിലച്ചു. രക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെല്ലാം അന്നേ മലയിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തു റബർതോട്ടമാണ്. സ്ഥലമുടമയെക്കുറിച്ചോ മറുനാട്ടിൽനിന്നു വന്ന തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിവരവുമില്ല.

∙ മിന്നൽ തന്നെയോ വില്ലൻ?

മിന്നൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പിറ്റേന്നത്തെ മലയാള മനോരമ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ‘ഇന്നലെ നനച്ച് ഉണക്കാൻ വിരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ തീ ആളിപ്പടരാൻ കാരണമായെന്നു കരുതുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവർ പാടികളിൽ വെടിമരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും സംശയമുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളിൽ ഒന്നുരണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അൽപമെങ്കിലും മാംസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. നാലുപാടും ചാരക്കൂമ്പാരങ്ങൾ മാത്രം. കരളലിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ രംഗം’.

∙ ഇതേക്കുറിച്ചു കേശവന്റെ ഓർമ ഇങ്ങനെ:

‘‘കുടിയേറ്റ കാലമാണല്ലോ. കൊടുങ്കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചാണു കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത്. തോട്ടത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യം പതിവായിരുന്നു. കാട്ടുപന്നിയാണു കൂടുതലും. തോട്ട പൊട്ടിച്ചാണ് അവയെ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള വെടിമരുന്നൊക്കെ പാടിയിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കും. ഓലമേഞ്ഞ പാടിയിൽ മിന്നലേറ്റു തീപിടിച്ചപ്പോൾ വെടിമരുന്നിലേക്കു കൂടി തീപടർന്നതാകാം വലിയ സ്ഫോടനത്തിനു കാരണമെന്നു സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു. മലയടിവാരത്തെ വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പ്രകമ്പനം അറിഞ്ഞിരുന്നത്രേ. മിന്നൽ മാത്രമാണു കാരണമെങ്കിൽ ഇത്രവലിയ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുമോ, മൃതദേഹങ്ങൾ ചാരംമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നവിധത്തിൽ കത്തിക്കരിയുമോ എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ സംശയം പറഞ്ഞു.

നേരം പുലർന്നതോടെ കലക്ടറും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അന്വേഷണത്തിനു വന്ന മൂന്നു പൊലീസുകാർ 35 ദിവസം സംഭവസ്ഥലത്തു താമസിച്ചു. അവർക്കു ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാനും മറ്റു സഹായങ്ങൾക്കും മുതലാളി എന്നെയാണു ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെ അത്രയും ദിവസം തോട്ടത്തിൽ താമസിച്ച് അന്വേഷണമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അവർ മടങ്ങിയതിനൊപ്പം ഞാനും മലയിറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അവിടേക്കു തിരിച്ചുപോയിട്ടില്ല. അപകട കാരണം ഇടിമിന്നല്‍ തന്നെയെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. പിന്നാലെ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടി.

∙ തീ വിഴുങ്ങിയവരിൽ ജെയിംസിന്റെ 2 ചേച്ചിമാർ

അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഗ്രേസിയുടെയും കുഞ്ഞുമേരിയുടെയും സഹോദരൻ എം.പി.ജെയിംസ്. ചിത്രം: മനോരമ

ഇപ്പോൾ മംഗലംഡാമിനടുത്തു വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മേനച്ചേരി ജെയിംസിന് അന്നത്തെ അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടു സഹോദരിമാരെയാണ്.

‘‘ഞാനന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസിലാണ്. ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളായിരുന്നു. ആദ്യത്തേത് രണ്ടു സഹോദരിമാർ, പിന്നെ ഞാൻ, രണ്ട് അനുജന്മാർ. അപ്പച്ചനു കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു. അറ്റാക്ക് വന്ന് അപ്പച്ചൻ മരിച്ചതോടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോഴാണു ചേച്ചിമാരായ ഗ്രേസിയും (അന്ന് 14 വയസ്സ്) കുഞ്ഞുമേരിയും (അന്ന് 13) കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ പണിക്കുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാനും അനുജൻ ആന്റോയും നെന്മാറ വേല കാണാൻ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയിരുന്നു. പോളിയോ ബാധിച്ച ഇളയ അനുജനും അമ്മയും വീട്ടിലിരുന്നു.

ഈസ്റ്ററിനു വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഈസ്റ്ററിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കഴിച്ചിട്ടാണു ചേച്ചിമാർ പാടിയിലേക്കു പോയത്. ആദ്യമായി ജോലിക്കു ചേരാൻ പോയതാണവർ. നാലു കൂട്ടുകാരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആറു പേരും മരിച്ചു. രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോളിയോ മൂർച്ഛിച്ച് അനുജനും മരിച്ചു. ഭർത്താവും മൂന്നു മക്കളും പോയതോടെ മാനസികമായി തകർന്ന അമ്മ നിത്യരോഗിയായി, 1978ൽ മരിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നത് ഞാനും അനുജൻ ആന്റോയും മാത്രം.

മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് മുതലാളി 9 പറ നെല്ലുവീതം കൊടുത്തതായി പിന്നീടു കേട്ടു. അതെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കു സർക്കാർ ധനസഹായമായി 2,000 രൂപ നൽകിയിരുന്നു. ഈ തുക വാങ്ങി മുതലാളി ഓരോ ഏക്കർ സ്ഥലം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി നൽകി. ഞങ്ങൾക്ക് 4,000 രൂപ സർക്കാർ സഹായം കിട്ടി. രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിന് 5,000 രൂപയാണ് മുതലാളി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 100 രൂപ കൂടി എവിടുന്നൊക്കെയോ സംഘടിപ്പിച്ച് 4100 രൂപ നൽകി. 9 വർഷംകൊണ്ടാണു ശേഷിച്ച 900 രൂപ കൊടുത്തുതീർത്തത്. അതോടെ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതിക്കിട്ടി. ഒരേക്കർ വീതം ഞാനും അനുജനും വീതിച്ചെടുത്തു. ഇതാണ് നിലവിൽ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം. ഇപ്പോഴവിടെ റബറാണ് കൃഷി’’.

∙ അറ്റ കൈത്തണ്ടയിലെ സ്വർണവള

ഗ്രേസിയുടെയും കുഞ്ഞുമോളുടെയുമൊപ്പം അന്നു ജോലിതേടിപ്പോയ കൂട്ടുകാരെക്കുറിച്ചു ജെയിംസിനു ചെറിയ ഓർമകളേയുള്ളൂ. അയൽക്കാരായിരുന്ന ശ്യാമള, നളിനി, വണ്ടാഴിയിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ എന്നിവരാണു പോയത്. അന്ന് ഇവർക്കൊപ്പം പോകാനിരുന്ന മോളി എന്ന കൂട്ടുകാരി എന്തോ കാരണത്താൽ പോയില്ല. പോകുന്നതിനു തലേന്നു ശ്യാമളയുടെ അച്ഛൻ പ്രഭാകരൻ മകൾക്ക് ഒരു സ്വർണവള പണിയിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ഈ വള സഹിതം ഒരു കൈത്തണ്ട് മാത്രം തീയിലെരിയാതെ സ്ഥലത്തു ബാക്കിയായി. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞതു പ്രഭാകരേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നെന്നും വൈകാതെ ആ കുടുംബം മറ്റേതോ നാട്ടിലേക്കു താമസം മാറിയതായും ജെയിംസ് ഓർമിക്കുന്നു.

∙ ശശിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞുപെങ്ങളെ

അപകടത്തിൽ മരിച്ച നളിനിയുടെ സഹോദരൻ കെ.ശശി. ചിത്രം: മനോരമ

മംഗലം ഡാം പാണ്ടിക്കടവിൽ താമസിക്കുന്ന കണ്ണേരിയിൽ കെ.ശശിക്ക് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണു സംഭവം. അന്നു 14 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി നളിനിയെയാണ് ശശിക്കും കുടുംബത്തിനും നഷ്ടപ്പെട്ടത്.



‘‘ഇടിവെട്ടി കുറേപ്പേരു മരിച്ചു, കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ചേച്ചിയും – ഇത്രയുമല്ലാതെ കാര്യമായ വിവരമൊന്നും ഞാനന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. സ്ഥലത്തേക്ക് അച്ഛൻ പോയിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടിയായതിനാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ചേച്ചിയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയുമില്ല. പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും ആ ദിവസം ആണ്ടുപ്രാർഥനകൾ നടത്തുമായിരുന്നു. വെടിമരുന്നിനു തീപിടിച്ചതാണു കാരണമെന്നു നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ വഴിക്കു കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും പിന്നീടുണ്ടായതുമില്ല. സ്ഥലമുടമ ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്. അവിടെനിന്നു വന്നവരായിരുന്നു പണിക്കാർ ഏറെയും. നാട്ടുകാർ ചിലരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ജോലിക്കു പോയിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി ആദ്യമായി പോയ ദിവസമാണ് അപകടം. ഈ സംഭവത്തിനു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇളയ സഹോദരി മുങ്ങിമരിച്ചു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അച്ഛൻ മരംവീണു മരിച്ചു. മൂന്നു സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു. ചേച്ചി മരിച്ചതിനു സർക്കാരിൽനിന്നു നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടിയ 2000 രൂപ സ്ഥലമുടമയ്ക്കു നൽകി ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. അത് എനിക്കും അനുജനുമായി വീതിച്ചുകിട്ടി. ടാപ്പിങ് ആയിരുന്നു ജോലി. കുറച്ചുനാളായി ഡാമിനടുത്തുള്ള മണൽ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനാണ്.’’

English Summary: Flash Back story on 1973 lightning at Palakkad which killed 35