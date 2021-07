ഇന്നലെ 38,792 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്; ടിപിആർ 2.10%, ചികിത്സയിൽ 4.29 ലക്ഷം പേർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 38,792 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ 3,09,46,074 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.28% ആയി വർധിച്ചു. പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (ടിപിആർ) 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി തുടരുന്നു. നിലവിൽ ഇത് 2.25 ശതമാനമാണ്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 2.10% ആണ്. തുടർച്ചയായ 23ാം ദിവസവും 3 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.

ഇന്നലെ 41,000 പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായതോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 4,29,946 ആയി. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 1.39% മാത്രമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 624 പേരുടെ മരണമാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ആകെ 4,11,408 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 3,01,04,720 ആണ്.

അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ 37,14,441 പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകി. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ 38,76,97,935 പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിശോധനാശേഷി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. ആകെ നടത്തിയത് 43.59 കോടി പരിശോധനകൾ.

English Summary: India's Covid tally rises to 3,09,46,074 with 38,792 new cases; 624 more fatalities push death toll to 4,11,408: Govt.