15 ദിവസത്തിനിടെ ജമ്മുവിൽ ആറാമത്തെ ഡ്രോൺ; ‘പാക്കിസ്ഥാന്റെ വാച്ച് ടവറുകൾ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ അർണിയ സെക്ടറിൽ, ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് 100-150 മീറ്റർ കയറി ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ കണ്ട ഡ്രോൺ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനു മുൻപായി ബി‌എസ്‌‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിയുതിർത്തെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

ചാരവൃത്തിക്കോ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും എത്തിക്കാനോ വന്നതാണു ഡ്രോൺ എന്നു കരുതുന്നതായി ബിഎസ്‍എഫ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‍‍ഡ്രോണുകൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ‘പുതിയ വാച്ച് ടവറുകൾ’ ആണെന്നും ധാരാളമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ 200 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഡ്രോൺ പറന്നെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.



‘ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി സൈന്യം വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ അതു തിരിച്ചുപോയി. സൈനികർ സദാ ജാഗ്രതയിലാണ്. പ്രദേശത്തു തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല’– ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെട്ട ആറാമത്തെ ‍ഡ്രോൺ ആണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരിക്കേറ്റിരുന്നു.



English Summary: Sixth Drone Spotted In Jammu In 15 Days, Forces Open Fire, Drive It Away