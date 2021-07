സ്ത്രീധനം പൊതുശത്രു; ഉപവാസത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണരുതെന്നു ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ താൻ നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണരുതെന്നും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുതെന്നും ഗവർണർ ഡോ.ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. തന്റെ തീരുമാനത്തോടു വളരെ ക്രിയാത്മകമായാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെയും പ്രധാന വ്യക്തികൾ വിളിച്ചു പിന്തുണയറിയിച്ചു. സ്ത്രീധനം പൊതുശത്രുവാണ്. അതു കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല, രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഇത്തരം ബോധവൽകരണ പരിപാടികൾ സർക്കാരിനെയും പൊലീസിനെയും സഹായിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയും സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ആർ.എസ്. ഗോപൻ

സർവകലാശാലകളിൽ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനു മുൻപ്, സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന ബോണ്ട് വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നു ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ബോണ്ട് ലംഘിച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണം. ഈ നിർദേശം വൈസ് ചാൻസലർമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യും. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഉപവാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിഭവനിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഗൗരിയിൽനിന്നു നാരങ്ങാനീര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു.

English Summary: Kerala Governor Arif Mohammed Khan joins a campaign against the practice of dowry