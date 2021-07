തരൂരും തിവാരിയുമില്ല; കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി തുടരും

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂചനകൾ നല്‍കിയത്. ജൂലൈ 19ന് പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും.

ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു പദവിയെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധീർ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുമെന്നു നേരത്തേ ചില നേതാക്കൾ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ ബംഗാളിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച, വിലക്കയറ്റം, സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയിലെ പാളിച്ചകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക.

ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി, ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, രൺവീത് ബിട്ടു തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിക്കു പകരം പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമായേക്കും.

English Summary: No Change In Congress's Leader In Lok Sabha For Now, Say Party Sources