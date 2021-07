തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യാപാരമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സെക്രട്ടേറ്റിയറ്റ് പടിക്കൽ അതിജീവന പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ.എസ്.ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നടത്തുന്ന സമരം സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടിക്കെതിരായ വെല്ലുവിളിയല്ലെന്നും വ്യാപാരികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ബിജു പറഞ്ഞു.



English Summary: Vyapari Vyavasayi Samiti protest to open shops for all days