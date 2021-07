ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കലിനു മഠത്തിനു പുറത്തു സുരക്ഷ നൽകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ മഠത്തിൽ താമസിച്ചാൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ നൽകാനാവില്ലെന്നും പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംരക്ഷണം നൽകാമെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയോടു ഹൈക്കോടതി. മഠത്തിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടെനിന്നു മാറി താമസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പുറത്തു താമസിച്ചു സിവിൽ കേസ് നടത്താമെന്നും വിധി വരുന്നതു വരെ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കാരയ്ക്കാമല മഠത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിസ്റ്റർ ലൂസി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നതെന്നും തന്നെ തെരുവിലേക്കു വലിച്ചെറിയരുതെന്നുമായിരുന്നു സ്വയം കേസ് വാദിക്കുമ്പോൾ ലൂസി കളപ്പുര കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചത്. മഠത്തിനകത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിൽ ഇടപെടാനാവില്ലെന്നു കോടതി അറിയിച്ചപ്പോൾ താൻ എവിടേക്കു പോകും എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തി.

സിവിൽ കേസ് പൂർത്തിയാകും വരെ എങ്കിലും മഠത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണം എന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള വിഷയമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി. അതേസമയം, മഠത്തിൽ തുടരാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്നും പൊലീസ് സുരക്ഷ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചു.

സിസ്റ്റര്‍ ലൂസിയോട് മഠം വിടാൻ നിർദേശിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ എഫ്സിസി നൽകിയ ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്താണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മഠത്തിൽ തനിക്കു സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നും പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറിൽനിന്ന് ഉൾപ്പടെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ലൂസി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ ഇവരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Will only provide protection outside": High Court to Sr Lucy Kalappura